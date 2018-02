Megsértette az autistákat, majd bocsánatot kért (Magyarázkodik a kormányfő)

„Ezek az emberek ismerik a valóságot, de nem hajlandók látni, elfogadni azt. Ezek az emberek autisták, akik nem látják, és nem hallják azt, ami minden jóhiszemű ember számára látható” – fogalmazott Dăncilă. A kormányfő kijelentésére tegnap az Autista Gyerekek Szüleinek Egyesülete mellett más jogvédő szervezetek is felháborodottan reagáltak. Az egyesület nyílt levelet is intézett a kormányfőhöz, melyben úgy vélték, a miniszterelnök kijelentésével megbélyegezte az autista személyeket, családjukkal együtt, az autista szót negatív, pejoratív értelemben használta, politikai eszmecserében, „olyan kontextusban, amelynek semmi köze a romániai autista személyek helyzetéhez, igényeihez és problémáikhoz”. A szervezet képviselői bocsánatkérésre szólították fel a miniszterelnököt. Megjegyezték továbbá, hogy Romániában nem először fordul elő, hogy közismert politikusok vagy véleményformálók pejoratív értelemben utalnak az autizmusra, de az eddigi panaszok esetében a diszkriminációellenes tanács úgy ítélte meg, hogy az illetők nem lépték túl a véleménynyilvánítási szabadság kereteit.

A reakciók nyomán Dăncilă előbb egy kormányközleményben, majd személyesen is bocsánatot kért, elmondva miniszterelnökként fontosnak tartja a fogyatékkal élő emberek támogatását, és nem állt szándékában megsérteni őket.

Asztalos Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke szerint a bocsánatkérést a diszkriminációellenes testület mindenképpen figyelembe veszi, miként tette ezt Dăncila elődje, Mihai Tudose esetében is, aki áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát követelő erdélyi magyarokat. A tanács nem szabott ki bírságot, csak figyelmeztetésben részesítette a politikust. Asztalos közölte, a testület kedden hallgatja meg a kormányfőt. A kijelentést szó nélkül hagyó Mihai Gâdea műsorvezetőt is az ODT elé idézték, mivel az ő esetében is felmerül a gyanú, hogy viselkedésével megsértette az autisták emberi méltóságát.