A Rise Project a napokban kiderítette, Udrea február 14-én érkezett meg a San José-i repülőtérre. Costa Ricát választotta célállomásként egyébként Alina Bica is – a Szervezett Bűnőzés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság korábbi vezetője –, aki ellen hivatali visszaélés ügyében folyik eljárás. A Főtér ismertette: pillanatnyilag 11, korrupcióért elítélt vagy korrupciós ügyben érintett közéleti személyiség távozott az országból, a már említettek mellett: Alexander Adamescu, Puiu Popoviciu, Sebastian Ghiță, Radu Mazăre, Markó Attila, Elan Schwartzenberg, Codruț Marta, Ioan Bene és Vlad Cosma.

KÉSTEK, TÖBBET FIZETNEK. Közvetlen beszerzéssel, jóval drágábban kénytelen megvásárolni az egészségügyi minisztérium a mentőszolgálatok, kórházak és megyei közegészségügyi igazgatóságok számára az üzemanyagot, mivel a versenytárgyalás útján 4 évre kötött keretszerződés tavaly decemberben lejárt, Florian Bodog volt tárcavezető pedig nem gondoskodott arról, hogy időben kiírják az új licitet. A Hotnews.ro hírportál szerint az elektronikus közbeszerzési rendszerben az új versenytárgyalást december 14-én hirdették meg, alig két héttel az előző megállapodás lejárta előtt, holott egy ilyen eljárás hónapokig, sőt, az esetleges óvásokkal számolva egy évnél is tovább eltarthat, a közvetlen beszerzés pedig nemcsak nagyobb árakkal, de kevesebb átláthatósággal is jár. A minisztérium a késlekedést az eljárás összetettsége és időigényessége számlájára írja, illetve azzal magyarázkodtak, hogy a folyamatos ellátás érdekében minden részletet át akartak nézni előzetesen. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben közölt kiírás alapján az egészségügyi tárca január 16-áig várta az ajánlatokat, ezek elemzése pedig február 28-áig tart. A négyéves időtartamra kötött szerződés értékét áfa nélkül 125 millió és 430 millió lej közöttire becsülik. (Krónika)

ÜNNEPELNI AZÉRT NEM KELL. Hét százalékkal nőtt a román gazdaság tavaly 2016-hoz ké­pest, ami meredek növekedésnek számít – olyannyira, hogy a világ jelenleg legdinamikusabban fejlődő gazdasági hatalmát, Kínát is megelőzi. Az Országos Statisztikai Intézet szerdán közzétett adatai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 0,6 százalékkal nőtt az utolsó negyedévben az előző negyedhez képest, viszont 2016 utolsó negyedévével összehasonlítva bivalyerős az emelkedés: 7 százalékos. Ez a legnagyobb 2008 óta, amikor 7,1 százalékkal bővült a román gazdaság teljesítménye az előző évhez képest. A legderűlátóbb előrejelzések sem jósoltak 6,1 százalékosnál nagyobb emelkedést 2017-re. 2016-ban még 4,8 százalékos volt a növekedés. Az elképesztő ugrás többek között annak is betudható, hogy a kormány a béreket és az adópolitikát is érintő intézkedéseket hozott, amelyek felpörgették a fogyasztást és a gazdaságot, ugyanakkor nagy egyensúlyhiányt idéztek elő a külkereskedelmi mérlegben. A fogyasztók igényeit ugyanis a belföldi piac képtelen volt fedezni, így megnőtt az import. A statisztikai intézet közzétette az idei inflációs adatokat is: eszerint januárban 4,3 százalékos volt a pénzromlás mértéke 2017 januárjához képest. Ez is új csúcs a maga nemében, utoljára ugyanis 2013-ban érte el az éves infláció a 4 százalékot. (Főtér)