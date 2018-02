Orvosnő alázott meg egy lányt (Kézdivásárárhelyi kosárlabdázók Temesváron)

Farkas Alpár arról tájékoztatta tegnap lapunkat, hogy a sportklub U14-es korosztályú leány kosárlabdacsapatával a temesvári országos bajnokság elődöntőjén vettek részt. Három lány játékoskönyvéből hiányzott a sportorvos láttamozása, azt a temesvári sportklinikán próbálták megszerezni. Farkas Alpár egy sportorvosnő segítségét kérte, aki egy kardiológushoz irányította. Utóbbi azt mondta, elvégzi az EKG-vizsgálatot, kiküldte az edzőt és behívott egy játékost. Az érintett kislány nem értette, mit mond neki az orvos, ezért a doktornő legalább hétszer-nyolcszor behívta Farkas Alpárt, hogy tolmácsoljon. Amikor a vizsgált kislány kijött a rendelőből, edzője észrevette a kórlapján, hogy hátlapjára azt írta az orvos, hogy az a gyerek, aki nem beszél románul, ne utazzon a csapattal. Később a sportorvos is megjegyezte, illene tudni románul. Az edző szerint a megalázások a szállodában is folytatódtak, ahol szintén számon kérték, miért nem beszélnek folyékonyan románul a játékosok. Hozzátette: ha az eset Moldvában történik, szóvá sem tette volna, de a magyar határ szomszédságában, a több nemzetiségéről híres Temesváron „mégiscsak megdöbbentő”.

A kézdivásárhelyi kislány szüleit már megkereste a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, amely az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál tesz majd feljelentést, illetve hivatali visszaélés vádjával eljárást kezdeményeznek az orvosnő ellen, ha ebbe a család is beleegyezik, mivel kiskorúról van szó – hangzott el Benkő Erika parlamenti képviselő, a szolgálat vezetője által tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.