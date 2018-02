Az olvasást, a magyar irodalmat kedvelők jelentkezését várja a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár. Az intézmény csatlakozik a tizedik nemzetközi felolvasómaratonhoz, amelyet a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervez, ezúttal „Ami igaz, az természetes, ami természetes, az jó és szerintem szép is. Ez az én esztétikám” mottóval, Petőfi Sándor műveire alapozva. Február 20-án, kedden 17 és 20 óra között a könyvtár olvasótermében felolvasóestet tartanak a 195 éve született Petőfi tiszteletére, írásait megszólaltatva. Idén Az apostol megírásának és az 1848-as forradalomnak is 170. évfordulóját ünnepeljük. Várják mindazok jelentkezését, akik szívesen osztanák meg másokkal is a Petőfi-művek hangos olvasásának élményét. Az estet meghívott színművészek felolvasása nyitja, majd az előzetesen bejelentkezett érdeklődők legtöbb ötperces felolvasásai következnek. Jelentkezni ma 12 óráig a 0267 351 609-es telefonon a könyvtár titkárságán vagy a biblio@kmkt.ro e-mailen-címen lehet a név és a felolvasni kívánt vers/szöveg címének megadásával. Ha szükséges, a könyvtár segít az olvasnivaló kiválasztásában: a felnőtt-kölcsönzőrészlegen külön polcon elhelyezve találnak Petőfi-köteteket a jelentkezők.