Jászapáti Petra pontszerző, Liu Shaolin Sándort kizárták (Pjongcsang, 2018)

Marcel Hirscher nyerte meg a férfiak óriás-műlesiklását, így az osztrák már a második aranyérmét szerezte meg Dél-Koreában. A férfi síugrók nagysáncversenyét szombaton rendezték Pjongcsangban, a győzelmet pedig a címvédő lengyel Kamil Stoch szerezte meg a normálsáncon győztes német Andreas Wellinger előtt. Ester Ledecká bomba meglepetést okozott, miután megnyerte a női alpesi sízők olimpiai bajnoki címét szuperóriás-műlesiklásban. A 22 éves cseh ebben a szezonban decemberben Lake Louise-ban a hetedik helyen végzett lesiklásban, emellett van egy 13. és egy 17. helye ebben a szakágban, továbbá egy 24. helye szuper-G-ben. Hódeszkásként eddig sokkal nagyobb sikerei voltak, hiszen kétszer is megnyerte az összetett világkupát, és kétszeres világbajnoknak vallhatja magát.

A férfi szkeletonosok versenyében a dél-koreai Jun Szung Bin diadalmaskodott, így megszerezte a házigazdák második aranyérmét. A férfi szuperóriás-műlesiklás is lezajlott szombaton, a győzelmet az osztrák Matthias Mayer szerezte meg, Kékesi Márton kiesett. A nők műlesikló-viadalát Frida Hansdotter nyerte meg, a második helyen a svájci Wendy Holdener végzett, a bronzérmes az osztrák Katharina Gallhuber lett. Dario Cologna győzelmével ért véget a férfi sífutók 15 kilométeres versenye, a svájciak klasszisa sorozatban harmadik aranyérmét szerezte meg ezen a távon. Cologna 2010 (szabad stílus) és 2014 (klasszikus stílus) után nyerte meg ismét a 15 kilométert az olimpián, ezúttal szabad stílusban. Összességében ez volt a negyedik ötkarikás aranya, Szocsiban a 15 + 15 kilométeres szkiatlonban is első lett. Esmee Visser a női gyorskorcsolyázók 5000 méteres versenyében utasított mindenkit maga mögé. A holland 1.62 másodperccel előzte meg az ezt a számot a legutóbbi két olimpián megnyerő cseh Martina Sáblíkovát.

Eredmények:

* péntek: szkeleton, férfiak: 1. Jun Szung Bin (Dél-Korea) 3:20.55 perc, 2. Nyikita Tregubov (Oroszország) +1.63 mp hátrány, 3. Dom Parsons (Nagy-Britannia) +1.65; alpesi sí, férfi szuper-G: 1. Matthias Mayer (Ausztria) 1:24.44 perc, 2. Beat Feuz (Svájc) +0.13 mp hátrány, 3. Kjetil Jansrud (Norvégia) +0.18; hódeszka, női krossz: 1. Michela Moioli (Olaszország), 2. Julia Pereira de Sousa Mabileau (Franciaország), 3. Eva Samková (Csehország); alpesi sí, női műlesiklás: 1. Frida Hansdotter (Svédország) 1:38.63, 2. Wendy Holdener (Svájc) +0.05, 3. Katharina Gallhuber (Ausztria) +0.32; sífutás, férfi 15 kilométer: 1. Dario Cologna (Svájc) 33:43.9, 2. Simen Hegstad Krüger (Norvégia) +18.3, 3. Gyenyisz Szpicov (Orosz csapat) +23.0; szabadstílusú sí, női ugrás: 1. Hanna Huszkova (Fehéroroszország) 96,14 pont, 2. Csang Hszin (Kína) 95,52, 3. Csong Fan-ju (Kína) 70,14; gyorskorcsolya, női 5000 méter: 1. Esmee Visser (Hollandia) 6:50.23, 2. Martina Sáblíková (Csehország) +1.62, 3. Natalja Voronyina (Orosz csapat) +3.75

* szombat: alpesi sí, női szuper-G: 1. Ester Ledecká (Csehország) 1:21.11 perc, 2. Anna Veith (Ausztria) +0.01 másodperc hátrány, 3. Tina Weirather (Liechtenstein) +0.11 mp h.; műkorcsolya, férfi egyéni: 1. Hanju Juzuru (Japán) 317,85 pont, 2. Uno Soma (Japán) 306,90, 3. Javier Fernández (Spanyolország) 305,24; síakrobatika, női slopestyle: 1. Sarah Höfflin (Svájc) 91,20 pont, 2. Mathilde Gremaud (Svájc) 88,00, 3. Isabel Atkin (Nagy-Britannia) 84,60; sífutás, női 4x5 kilométeres váltó: 1. Norvégia (Ingvild Flugstad Östberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Björgen) 51:24.3 perc, 2. Svédország +2.0 mp hátrány, 3. Orosz csapat +43.3; sílövészet, női 12,5 kilométeres tömegrajtos verseny: 1. Anastasiya Kuzmina (Szlovákia) 35:23.0 perc, 2. Darja Domracseva (Fehéroroszország) +18.8 mp hátrány, 3. Tiril Eckhoff (Norvégia) +27.7; rövid pályás gyorskorcsolya, női 1500 méter: 1. Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 2:24.948 perc, 2. Li Csin-jü (Kína) 2:25.703, 3. Kim Boutin (Kanada) 2:25.834... 6. Jászapáti Petra 2:26.138; rövid pályás gyorskorcsolya, férfi 1000 méter: 1. Samuel Girard (Kanada) 1:24.650 perc, 2. John-Henry Krueger (Egyesült Államok) 1:24.864, 3. Szo Ji Ra (Dél-Korea) 1:31.619; szkeleton, nők: 1. Lizzy Yarnold (brit) 3:27.28 perc, 2. Jacqueline Lölling (német) +0.45 mp hátrány, 3. Laura Deas (Nagy-Britannia) +0.62; síugrás, férfi nagysánc: 1. Kamil Stoch (Lengyelország) 285,7 pont (135,0; 136,5 méter), 2. Andreas Wellinger (Németország) 282,3 (135,5; 142,0), 3. Robert Johansson (Norvégia) 275,3 (137,5; 134,5)

* vasárnap: férfi óriás-műlesiklás: 1. Marcel Hirscher (Ausztria) 2:18.04, 2. Henrik Kristoffersen (Norvégia) +1.27, 3. Alexis Pinturault (Franciaország) +1.31; síakrobatika, férfi slopestyle: 1. Oystein Braaten (Norvégia) 95,00 pont, 2. Nick Goepper (Egyesült Államok) 93,60, 3. Alex Beaulieu-Marchand (Kanada) 92,40; sífutás, férfi 4 × 10 kilométeres váltó: 1. Norvégia (Didrik Tönseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Johannes Hösflot Klaebo) 1:33:04.9, 2. Orosz csapat +9.4, 3. Franciaország +36.9; sílövészet, férfi 15 kilométeres tömegrajtos verseny: 1. Martin Fourcade (Franciaország) 35:47.3, 2. Simon Schempp (Németország) +0.0, 3. Emil Hegle Svendsen (Norvégia) +11.2; férfi síakrobatika, ugrás: 1. Olekszandr Abramenko (Ukrajna) 128,51 pont, 2. Csia Cung-jang (Kína) 128,05, 3. Ilja Bjurov (Orosz csapat) 122,17; gyorskorcsolya, női 500 méter: 1. Kodaira Nao (Japán) 36.94 – olimpiai csúcs, 2. Li Szang Hva (Dél-Korea) +0.39, 3. Karolína Erbanová (Csehország) +0.40.



Összeállította: Miska Brigitta