Jól kezdett a Sepsi OSK, de be kellett érnie egy ponttal (Labdarúgás, I. liga)

A közel 350 fős Székely Légió skandálásától volt hangos az Ilie Oană Stadion, a szurkolók és a piros-fehér mezes csapat is a három pont reményében utazott Prahova megyébe. A Sepsi OSK a tavaszi idényben legyőzte a Temesvári Poli csapatát (1–0), majd kikapott a Craiova együttesétől (0–1), ezzel szemben a Concordia Chiajna előbb a Kolozsvári CFR (2–0), majd a Dinamo (3–4) ellen is vereséggel zárt. A februárban mutatott játék alapján a szentgyörgyiek várták nagyobb győzelmi esélyekkel a szombati találkozót, ahol a számtalan gólszerzési lehetőség ellenére végül egy ponttal kellett beérniük.

A piros-fehérek a kezdő sípszó után magukhoz ragadták a kezdeményezést, Filipe Oliveira révén már a 3. percben veszélyeztettek, de a portugál lövése elszállt a kapu fölött, majd Ibrahima Tandia közeli próbálkozását védte Alessandro Caparco. A házigazdák a 9. percben megtörték a gólcsendet, miután Ibrahima Tandia középen kapott passzt, kicselezett egy védőt, majd 20 méterről célba vette a jobb alsó sarkot, Caparco pedig hiába nyújtózkodott (1–0). Ebben a szezonban a francia-mali labdarúgó szerezte a Sepsi OSK leggyorsabb találatát, eddig a szentgyörgyi csapatnak nem sikerült a mérkőzések első negyedórájában gólt szereznie. A vendégek legnagyobb lehetősége a piros-fehérek jobbhátvédje, Albert Dalmau Martínez nevéhez fűződik. A katalán játékos a 17. percben Andrei Marc beadását passzol­ta néhány méterről a rövid sarok felé, viszont Victor Rîmniceanu résen volt, és megmentette csapatát az öngóltól. A Chiajna tovább próbálkozott az egyenlítéssel, a szünetig Ronaldo Deaconu távoli lövése süvített el a keresztléc fölött, majd Cristian Bud fejese ment kapu mellé.

A második félidőben az Ilfov megyeiek kezdtek jobban, a 49. percben Claudiu Bumba lövését Rîmniceanu hárította, a kipattanóra viszont Marian Cristescu csapott le, de próbálkozását Jure Obšivač blokkolta. A folytatásban ismét a Sepsi OSK állt közel a gólszerzéshez, Caparco előbb Oliveira közeli lövését védte, majd Fülöp István gyorsan elvégzett szabadrúgása néhány centivel elkerülte a jobb felső sarkot. A kihagyott lehetőségekre a másik oldalon góllal válaszolt a Chiajna, és a 70. percben váratlanul kiegyenlített. A csereként beálló Răzvan Grădinaru passzolt középre, Deaconu pedig senkitől sem zavartatva 18 méterről betalált, esélyt sem adva Rîmniceanu kapusnak (1–1). Az egyenlítés után a Sepsi OSK hajtott jobban a három pontért, viszont a 89. percben Paul Batin egy előrevágott labdát követően jó helyzetből lőtt kapu fölé, így pontosztozkodással zártak a csapatok.

Egy fordulóval az alapszakasz vége előtt továbbra is hat pont a különbség a két csapat között az Ilfov megyeiek javára. A Sepsi OSK a 26. fordulóban, vasárnap 20.45-től a második helyen álló FCSB vendége lesz a Nemzeti Arénában.

„Úgy gondolom, jól játszottunk, viszont a második gólunkat is meg kellett volna szereznünk, és akkor nem kerültünk volna ebbe a szituációba. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, hamar betaláltunk, de a folytatásban kicsit visszahúzódtunk, a Chiajna pedig érthetően nem szerette volna, hogy a rangsorban közelebb férkőzzünk hozzájuk. Sajnos, megtörtént az, hogy Deaconu lövését senki nem akadályozta meg, mert egy pillanatig figyelmetlenek voltak a védők. Tudták, hogy távolról jól céloz, egy jó mérkőzést fogott ki, és a találatának köszönhetően a Chiajna egyenlíteni tudott. A bekapott gólért senkit nem fogok hibáztatni, egyszerűen nem kellett volna addig eljutnunk, hogy Deaconu olyan könnyedén lőhessen. A kapott gól után is kontrolláltuk a játékot, alakítottunk ki helyzeteket, de nem tudtunk újabb gólt szerezni. Azt mondom, hogy ma elveszítettünk két pontot. Ezúttal is, akárcsak a Craiova ellen, egy hiba döntött, de bízom benne, hogy a következő mérkőzésen többször betalálunk” – mondta a mérkőzés után Eugen Neagoe vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, 25. forduló: Sepsi OSK–Concordia Chiajna 1–1 (1–0). Ploieşti, Ilie Oană Stadion, mintegy 350 néző. Vezette: Marian Balaci (Szörényvár). Sepsi SOK: Rîmniceanu–Sato, Obšivač, Viera, Dalmau–Ghinga, Fülöp–Hamed (Petre, 73.), Tandia (Gorrin, 54.), Oliveira–Hadnagy (Kuku, 64.). Vezetőedző: Eugen Neagoe. Chiajna: Caparco–Patache, Albu, Marc, Bărboianu–Prepeliţă–Cioablă (Grădinaru, 46.), Cristescu, Dea­conu, Bumba (Babic, 74.)–Bud (Batin, 40.). Vezetőedző: Ion Moldovan. Gólszerzők: Tandia (9.), illetve Deaconu (70.). Sárga lap: Fülöp (22.), Hadnagy (37.), Oliveira (76.), illetve Bărboianu (35.), Caparco (90 + 1.).

A 25. forduló további eredményei: Medgyesi Gázmetán–Bukaresti Juventus 0–0, FC Voluntari–Craiova 0–1 (gólszerző: Bancu 33.), Kolozsvári CFR–Astra Giurgiu 2–0 (gsz.: Culio 9., Ţucudean 67.), Temesvári Poli–Jászvásári Politehnica 1–2 (gsz.: Vașvari 88. – tizenegyesből, illetve Platini 11., Cristea 26.). A Dinamo–FCSB mérkőzés tegnap este lapzárta után kezdődött, az FC Viitorul–FC Botoşani találkozót ma 20.45-től rendezik.