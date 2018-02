Mezei pontozással győzött Manchesterben (Ökölvívás)

A brit George Groves és a szintén brit Chris Eubank Jr. WBSS-elődöntő mérkőzése előtt szállt ringbe pehelysúlyban a Székely Kobrák világranglistán 53. ökölvívója, aki esélyt sem adott ellenfelének. Mezei kevéssel több mint három éve bokszol, de ez idő alatt 23 nemzetközi mérkőzésen harcolt, ezekből kilencet megnyert, tizenegy alkalommal kikapott és háromszor döntetlennel zárt.

„Az első három menetben egyértelműen Gabriella akarata érvényesült, az utolsó menetben már kiegyensúlyozottabb volt a mérkőzés, de a háromszéki ökölvívó ezt is egy szép ütéskombinációval tudta lerázni. A teljesítmény alapján tudtuk, hogy ezt a meccset behúztuk, de kellemes meglepetésként ért, amikor bejelentették, hogy a Székely Kobrák bokszolója pontozással nyert. Ha nem hazai pályán lépünk ringbe, akkor szinte lehetetlen a győzelem, annak ellenére, hogy jobban bokszolunk, és erre volt már példa korábban Skóciában és Szlovákiában. A Manchester Arénában rendezett gálán Gabriella határozottan bunyózott, tiszta ütéseket vitt be, a végén pedig a közönség is megtapsolta. A brit lány nem félt a harctól, igazán masszív volt, fegyelmezetten küzdött, de fizikailag Mezei bírta jobban” – mondta Pap Ferenc edző, aki köszöni a Zhang család és az Elcho Kft. támogatását.

A 24 éves Mezei márciusban egy hatmenetes nemzetközi mérkőzésen teheti próbára magát, majd áprilisban egy címmérkőzésen kell bizonyítania. (miska)