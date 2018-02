A BELÜGYMINISZTER MÁSKÉNT TUDJA. Annak ellenére, hogy a rendőrség csupa jó hírrel kápráztatta el a világot, Carmen Dan belügyminiszter határozottan kijelentette: „nincs és nem is volt egyetlen olyan helyzet sem, hogy egy rendőrőrs délután négykor bezárjon”, a valóság különbözik a miniszter állításától. Különösen falvakban a rendőrség bizony hamarabb bezár, mint a falusi bolt.

Négy után már üres az őrs, például Teleorman megyében, ahonnan Carmen Dan is származik. Egyes helyeken csak két rendőr teljesít szolgálatot, máshol egy, a munkaidő nyolc óra. A különleges egységeknél sem jobb a helyzet. Egy névtelenül nyilatkozó tiszt azt mondta, több helyen nem elég a személyzet a harmadik váltás biztosítására, vagyis éjféltől reggel nyolcig. A tiszt beszámolója szerint a különleges alakulatok tagjai otthonról avatkoznak be, aminek következtében gyakran késve érkeznek a bűncselekmény helyszínére. A Teleorman megyei rendőr-főkapitányság tagadja a személyzethiányt. A Román Rendőrség főparancsnoka, Cătălin Ioniţă sem tud a korán bezáró rendőrőrsökről. Hivatalos adatok szerint a belügyminisztériumban 20 ezer dolgozóval kevesebb az állomány a szükségesnél. A hiányzó rendőrök fele az utóbbi két évben vonult vissza, miután az állam módosította a nyugdíjtörvényt. (Digi24/Főtér)

GÓLYAHÍR COSTA RICÁBÓL. Elena Udrea terhes, ikreket vár. Az alapfokon 6 év börtönre ítélt 44 éves politikus ezt Costa Ricából erősítette meg a román sajtónak. A volt turisztikai miniszter ellen több bűnvádi per van folyamatban, ennek ellenére elhagyhatta az országot. Érdekesség, hogy korábban tagadta a terhességére vonatkozó sajtóértesüléseket. Udrea az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta, barátait látogatja meg Costa Ricában. „Általában nem kötöm senkinek az orrára, hogy miért hagyom el az országot, de elejét akarom venni a spekulációknak” – jelentette ki. Közölte, hogy egy darabig még a közép-amerikai országban marad, majd Athénba utazik orvosi kivizsgálásra. Arra a kérdésre, fél-e attól, hogy Romániában börtönbe kerül, Elena Udrea igennel válaszolt. A Népi Mozgalom Pártjának politikusa másfél éve él együtt Alexandru Alexandrovval, a politikus férje korábban Dorin Cocoş üzletember volt, akitől 2013-ban vált el. (Maszol)

ÖREGBÍTIK ROMÁNIA HÍRNEVÉT. Tizenhárom kamionsofőrt, illetve az őket alkalmazó vállalat vezetőjét ítélte két és öt év közötti börtönbüntetésre egy franciaországi bíróság, miután 700 abroncsot tulajdonítottak el. Módszerük aránylag egyszerű volt: a sofőrök a pihenőidő alatt lovasították meg az abroncsokat, aztán a szállított termékekkel együtt behozták őket Romániába. Idehaza havi fizetésüknek megfelelő összegért, 200–350 euróért árulták darabját. A nyomozás során az ügyészek 80 ilyen lopási esetre derítettek fényt, amelyeket 2013 és 2016 között követtek el. A kár teljes értéke 676 ezer euró. A 13 tettes közül hetet letartóztattak, és eljárást indítottak ellenük 200 abroncs eltulajdonítása okán. A legsúlyosabb büntetést a cégvezető, bizonyos Silviu Pietroşanu kapta. Pietroşanu, akit 2012-ben már elítéltek hasonló tettek miatt Belgiumban, nem tagadta a vádakat. A főtolvaj alkalmazottjai a Dâmboviţa megyei Pucioasáról származnak. (Főtér/Hotnews)