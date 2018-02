Újabb bölcsődei csoport

Az Ady Endre Általános Iskolához tartozó Napsugár Óvodában 2015-ben hozták létre az első bölcsődei csoportot, és annyira bevált, hogy azóta folyamatosan bővítik. Az új csoporttal négy új munkahely is létesül, ebből kettő pedagógusi állás. A városban több bölcsődét is működtet az önkormányzat: a Napsugár Óvoda mellett a hajdani textilgyári villában és a Csíki negyedi Árvácska Óvodában (ahol pár hete indították a negyedik csoportot), de magánintézményekben is fogadnak óvodásnál kisebb gyermekeket. (demeter)