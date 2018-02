Fiatal gazdák támogatása (Vidékfejlesztés)

Eddig minden évben a kiírt keretösszegnél nagyobb értékben tettek le pályázatokat, ezért a projekteket az általuk elért pontszám alapján rangsorolják, természetesen a nagyobb pontszámúak nyernek, amíg a kiírási összeg el nem fogy. A pályázási feltételek, illetve a kiválogatási, szelekciós pontszámok általában nem változnak egyik évről a másikra. A tavalytól változtattak a fiatal gazda meghatározásán, engedélyezték a 41 évet be nem töltött fiatalok pályázását is. Fizikai személyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás vagy cég formájában kell bejegyeztetni a gazdálkodási formát. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy az APIA-s vagy az állategészségügyi nyilvántartásba vétel sem haladhatja meg a két évet. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést az új gazdálkodási forma szerint kell letenni, a gazdaságban levő állatokat ugyanígy át kell íratni az új vállalkozásra.

A fiatal gazda pályázat útján 40, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat a gazdaság SO euró értékétől függően, két részletben: a sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három év után. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb a termékeladási feltétel, a pályázó fiatal gazdának vállalnia kell, hogy az első részlet 20 százalékának megfelelő termékértékesítést valósít meg legtöbb három év alatt, valamint az üzleti tervben leírt gazdaság-korszerűsítések megvalósítását is. A 20 százalék 6000–7000 eurós termékértékesítést jelent, amelyet természetesen bizonyítani kell a második részlet igénylésekor. Viszont ha az eladást három évnél hamarabb sikerül megvalósítani, a pályázó a második részlet kifizetését hamarabb is igényelheti.

A fiatal pályázónak a gazdálkodás mellett más munkahelye is lehet, feltétel, hogy az az illető községben vagy a község 75 kilométeres körzetében található városban legyen. A pályázónak üzleti tervet kell készítenie, amely által bebizonyítja, hogy a kapott támogatást a gazdaság fejlesztésére vagy az uniós normák bevezetésére fordítja. Állattenyésztő farmok esetén kötelező az a vállalás, hogy a támogatás egy részét a gazdaságban termelődő trágya kezelésére (pl. betonozott alapú és oldalfalú tárolók építésére vagy a már meglevők kapacitásának növelésére) költik.

A pályázatok kiválogatásánál az ágazat fontosságának függvényében a növénytermesztésben többletpontot kap, aki zöldséget – szántóban vagy üvegházban (beleértve a zöldségvetőmagot, illetve -palántát) – vagy gyümölcsöt termeszt, itt ezekért 30 vagy 20 pontot lehet szerezni. Az állattenyésztésben 30 pont a szarvasmarhák tenyésztéséért jár, a méhészek 25, a juhtartók 20 pontot kapnak pályázataikra. 15 pont jár annak a fiatal gazdának, aki három gazdaságot vesz át teljesen, két gazdaság átvétele esetén 10, az egy gazdaságot átvevő 5 pontot kap. A gazdaságát átadó mezőgazdász így már nem szerepelhet a kifizetési ügynökségnél területalapú kéréssel és területekkel, illetve az állategészségügyi farmnyilvántartóban sem állatokkal. A magasabb iskolai végzettségű pályázóknak több pont jár a kiválogatásnál, a mezőgazdasági egyetemet végzett 25 pontot kap, a szakmai líceumot végzett 20-at, aki pedig csak szakmai képzésen való részvételt igazoló iratot tud felmutatni a pályázat leadásakor, az 10 pontot kap. Külön pont jár annak függvényében, hogy az illető község, ahol a gazdaság (a mezőgazdasági terület, illetve az állatállomány) található, milyen termőképességű csoportba van besorolva.