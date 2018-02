10. nemzetközi felolvasómaraton: Petőfi Sándor A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár csatlakozik a tizedik nemzetközi felolvasómaratonhoz, amelyet a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervez, ezúttal „Ami igaz, az természetes, ami természetes, az jó és szerintem szép is. Ez az én esztétikám” mottóval, Petőfi Sándor műveire alapozva. Ma 17–20 óráig a könyvtár olvasótermében felolvasóestet tartanak a 195 éve született Petőfi tiszteletére, írásait megszólaltatva. Idén Az apostol megírásának és az 1848-as forradalomnak is 170. évfordulóját ünnepeljük. Várják mindazok jelentkezését, akik szívesen osztanák meg másokkal is a Petőfi-művek hangos olvasásának élményét. Az estet meghívott színművészek felolvasása nyitja, majd az előzetesen bejelentkezett érdeklődők legtöbb ötperces felolvasásai következnek.



Molnár Szabolcs előadása a múzeumban

A Székely Nemzeti Múzeum Toleranciatermébe szerdán 18 órától különleges programmal várják Sepsiszentgyörgy kultúrakedvelő közönségét. A Tehetségük az isteni kegyelem ajándéka című, Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét bemutató időszakos tárlathoz kapcsolódóan 18 órától Molnár Szabolcs, a bukaresti Hungarológiai Tanszék nyugalmazott professzora tart előadást Berde Mária életpályájáról. A kiállítás szerdán 16–19 óráig ingyenesen látogatható.

Az előadás ideje alatt megtekinthető február műtárgya, Berde Mária leckekönyve, amelyet Molnár Szabolcs professzor adományozott az intézménynek. A kultúrtörténeti csemege március 29-éig látható, a műtárgyról bővebben csütörtöktől kezdődően olvashatnak a www.sznm.ro honlapon.



Zenés könyvbemutató Baróton

Február 21-én, szerdán 19 órától a Baróti Városi Művelődési Ház Bodosi Dániel Termében bemutatják Demeter Elemér zenész, dalszövegíró Háromszéki rock’n roll című kötetét. A zenés rendezvényen közreműködik Kudelász Gyöngyi énekes. A szerzővel Demeter Zoltán művelődésszervező beszélget. Házigazda Nagy-Kopeczky Annamária.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 22-én 19 órától mutatja be legújabb előadását, a Lift – Boys will be boys, A fiúk már csak ilyenek című produkciót Fehér Ferenc rendezésében a Háromszék Táncstúdióban. A premiert követően Sepsiszentgyörgyön február 24-én, március 10-én és 27-én, a színház világnapja alkalmával lesz műsoron az előadás, amelyet március 7-én Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban is bemutat a társulat. A bemutatóra 5 lejes helyjeggyel érvényesek az Ábel-bérletek, helyet elő­jegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon lehet. Az előadás 14 éven aluliaknak nem ajánlott.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16 órától A Viszkis román felirattal; 16.30-tól román felirattal és 21 órától magyar szinkronnal A szabadság ötven árnyalata; 18.30-tól Fantomszál román felirattal; 18.45-től Szellemek háza román felirattal; 20.30-tól Fekete Párduc román felirattal. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.



Tortoma Önképzőkör

A baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órakor bemutatják Benkő Emőke ny. magyar nyelv és irodalom tanár (Bardoc) Nyelvünk lelke – a magyar nyelv ősgyökei erdővidéki székely tájszavakban és földrajzi nevekben című kötetét. Házigazda Demeter László muzeológus.



Hitvilág

JEGYESKURZUS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián keddenként 19 órától zajló jegyeskurzusra várják mindazokat, akik idén szeretnének házasságot kötni.



Zene

SZŐCS BOTOND zongoraművész koncertjét február 22-én, csütörtökön 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban hallhatják. Jegyvásárlás (10 lej) a művelődési ház jegyirodájában hétfőtől péntekig 8–16 óráig vagy a 0267 340 394-es telefonon.



Csemeteprogram

A Háromszéki Közösségi Alapítvány idén is meghirdeti a csemeteprogramot, 2000 őshonos gyümölcsfacsemetét tervez kiosztani háromszéki vidéki településeken, egyenletes eloszlásban az öt régió között: Sepsiszék, Orbaiszék, Kézdiszék, Erdővidék és Bodza-vidék. Régiónként 400 csemete, családonként három darab igényelhető. Falvak, települések képviseletében a bonyolításban részt vevő egyházi és civil szervezetek pályázhatnak: a pályázati űrlap és részletek megtalálhatók a www.hka.ro oldalon. A pályázat benyújtásának határideje: március 31.



Ügyintézés

Az RMDSZ díjmentesen segíti a magyar állampolgárság megszerzését és a regisztrációs folyamatot. A mai kiszállási program: 14.30–16 óráig a nagybaconi kultúrotthonban; 16.30–18 óráig a kisbaconi kultúrotthonban; 18.30–20 óráig a magyarhermányi kultúrotthonban; 14.30–16 óráig a kézdialmási polgármesteri hivatalban; 16.30–18 óráig a csomortáni általános iskolában. Szerdán 14.30–16 óráig a szárazajtai tanács épületében; 16.30–18 óráig a bibarcfalvi Bartalis Ferenc Általános Iskolában; 18.30–20 óráig a bodosi Budai József Általános Iskolában; 14.30–16 óráig az esztelneki művelődési házban; 16.30–18 óráig a kézdiszentkereszti polgármesteri hivatal tanácstermében; 18.30–20 óráig a bélafalvi Tuzson János Elemi Iskolában.



Ügyintézés

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig Sport utcai Galenus 4 (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. 9–17 óráig Torján ma a 3-as, szerdán az 5-ös, csütörtökön a 4-es transzformátorállomás körzetében; 8–16 óráig Uzonban (központ) hétfőtől szerdáig; Magyaróson hétfőtől csütörtökig; Szotyorban szerdán és csütörtökön; 8–12 óráig szerdán Sepsiszentgyörgyön a Váradi József utcában a Konsza Samu és a Horea, Cloşca és Crişan utca közötti részen, a Mihai Viteazul téren a 43-as tömbházban, a könyvtárban, a Park vendéglőben, a művelődési házban, a Gábor Áron téren (duplex 3C és 4B) és a Gesztenye sétány 4-es, 5-ös tömbházában szünetel az áramszolgáltatás.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS autóbuszokat indít Háromszékről Marosvásárhelyre március 10-én. Iratkozni lehet Sepsiszentgyörgyön a székházban (Konsza Samu utca 21. szám, munkanapokon 9–13 óráig vagy a 0267 318 180-as telefonszámon), Sepsiillyefalván Benkő Samunál (telefon: 0765 017 091), Uzonban Ambrus Lászlónál (telefon: 0752 208 117), Kézdiszéken Biró Leventénél (14–20 óráig a 0745 166 414-es telefonon), Bardoc-Miklósvárszéken Szabó Miklósnál (a 0746 154 549-es telefonon), illetve az MPP baróti székházban (az OTP Bank mögött kedden és pénteken 8–12 óráig) vagy Román Attilánál (telefon: 0741 090 737), Orbaiszéken Ferencz Botondnál (telefon: 0726 187 753).

DÍSZÍTŐMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szorgos Kezek díszítőművészeti szakkör ma 15–18 óráig várja az érdeklődőket a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Infó: face­book@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőség) és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszintmérést végez a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám).

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac mel­letti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában szerdán 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.