10. nemzetközi felolvasómaraton: Petőfi Sándor

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár csatlakozik a tizedik nemzetközi felolvasómaratonhoz, amelyet a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár szervez, ezúttal „Ami igaz, az természetes, ami természetes, az jó és szerintem szép is. Ez az én esztétikám” mottóval, Petőfi Sándor műveire alapozva. Ma 17–20 óráig a könyvtár olvasótermében felolvasóestet tartanak a 195 éve született Petőfi tiszteletére, írásait megszólaltatva. Idén Az apostol megírásának és az 1848-as forradalomnak is 170. évfordulóját ünnepeljük. Várják mindazok jelentkezését, akik szívesen osztanák meg másokkal is a Petőfi-művek hangos olvasásának élményét. Az estet meghívott színművészek felolvasása nyitja, majd az előzetesen bejelentkezett érdeklődők legtöbb ötperces felolvasásai következnek.