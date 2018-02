Dobogóközelben az országos bajnokságon (Fallabda )

A fallabdaidény legrangosabb versenyének az öt pályával rendelkező Infinity Sport Aréna adott otthont, négy kategóriában összesen 99 játékos nevezett be. A Kovászna Squash SKE öt fallabdázóval – három férfi és két nő – vett részt a megmérettetésen. Bara Hunor edző elmondta, a szentgyörgyiek azért szerepeltek a tervezettnél kisebb számban a viadalon, mert az influenzajárvány a fallabdázókat is elérte.

A háromszékiek legjobb eredménye a B-osztályban ütőt ragadó Szilágyi-Nagy Sándor nevéhez fűződik, aki a negyedik helyen zárta a versenyt. A 17 éves Szabó Nikole ifjúsági fallabdázóként a női A-osztályban tette próbára magát, ahol az ötödik helyet szerezte meg. A szentgyörgyi csapat másik nőtagja, Madaras Simona a női C-osztályban a hatodik helyen fejezte be az országos megmérettetést. A férfi A-osztályban két Kovászna megyei squashozó is érdekelt volt, Ovidiu Hărșan a tizenegyedik, Bara Hunor pedig a tizennegyedik pozícióban zárt.

Néhány hétig nem versenyeznek a szentgyörgyi fallabdázók, majd március 9. és 11. között Bukarestben teszik próbára magukat az országos körverseny következő állomásán. (miska)