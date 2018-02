Szolgálatos tüntetések

Szombat délután a Cotroceni-palota, vasárnap az Országos Korrupcióellenes Ügyészség székháza előtt tüntetett néhány tucat személy, részben ugyanazok. A Klaus Iohannis államfő lemondását követelő szombati megnyilvánulást Daniel Dragomir, a Román Hírszerző Szolgálat egyik volt tisztje szervezte, és ott volt Liviu Pleşoianu SZDP-s képviselő is, aki szerint Iohannis „fedezi” az Országos Korrupcióellenes Ügyészség főügyészét, Laura Codruţa Kövesit. A tiltakozók a román zászlókon és a feliratokon kívül narancsot is vittek magukkal, amivel egyrészt az államfő Tenerife-szigetre tett útjára, másrészt a korrupcióellenes ügyészség egyik ploieşti-i tagjára utaltak, aki a Narancs becenevet visel. A tüntetők mindkét helyen dulakodásba keveredtek a csendőrökkel. (Digi24)



A KISMAMÁK IS FELZÚDULTAK. Vasárnap délben többtucatnyi kisgyermekes anya, várandós nő és IT-szakember tüntetett a kormánypalota előtt piros kartonlapokkal és a bérelszámolási cédulákkal: az „adózási forradalom” egyik előre nem látott következménye, a gyermeknevelési járandóság csökkenése ellen tiltakoztak. A társadalombiztosítási járulékok egészének a munkavállalókra való áthárítása több kategória, köztük a betegszabadságra kényszerülők számára is nagy érvágást jelent, és bár Eugen Teodorovici pénzügyminiszter múlt csütörtökön ígéretet tett arra, hogy sürgősségi kormányrendeletekkel orvosolják a helyzetet, eddig csak a részmunkaidős dolgozók számára foltozták meg a törvényt. (Hotnews)

KÉTNYELVŰSÉG MAROSVÁSÁRHELYEN. Románul és magyarul is megszólítja a tilosban parkoló gépkocsik vezetőit a marosvásárhelyi helyi rendőrség: ezen a héten kétnyelvű szórólapokat helyeznek el a meg nem engedett helyeken parkoló járműveken a közlekedési törvényből vett idézettel, illetve a kiszabható bírságokkal. Ioan Damaschin, a helyi rendőrség vezetője szerint egyelőre figyelmeztetésről van szó, mert a jelenség és az ezzel kapcsolatos panaszok száma növekvőben van. Marosvásárhelyen hetente 150–200 figyelmeztetést és bírságot rónak ki azokra, akik nem tartják tiszteletben a Megállni tilos, illetve Állomásozni tilos táblákat. (Ziare.com)

BÁNHATJÁK, HOGY FALAZTAK. Összesen 18, köztük 10 vezető beosztású rendőr ellen indított kivizsgálást a miniszter ellenőrző testülete Eugen Stan pedofil rendőr ügyében – nyilatkozta Carmen Dan belügyminiszter, aki szerint az ügyről készült jelentés „nem hibásokat nevez meg, hanem tényeket sorol fel (...), hogy világosan látni lehessen, betartották-e vagy sem az adminisztratív procedúrákat”. A tárcavezető közölte: Bogdan Despescu volt országos rendőrfőkapitány rendelkezési állományban van, fegyelmi eljárás folyik ellene, és kivizsgálás alatt áll a román rendőrség főkapitány-helyettese, Marius Voicu is. (Agerpres)