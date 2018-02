Vállalatvezetőt keresnek (Útkarbantartás Sepsiszentgyörgyön )

A képviselő-testület tagjai fenntartások nélkül hagyták jóvá azt a tanácshatározatot, amely felhatalmazza a városházát, hogy elindítsa az ügyvezető kinevezésének elég hosszas eljárását. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint a tegnapi döntést egy tanácsadó cég kiválasztása előzte meg, amely lebonyolítja az eljárást.

A testület két bizottság felállításáról is döntött, egyik a majdani ügyvezető személyének kiértékeléséről és elfogadásáról dönt, a másik pedig az esetleges óvásokat elemzi, amelyeket az első grémium határozata nyomán nyújthatnak be. Az alpolgármester szerint a kiválasztási/kinevezési eljárás nagyjából ötven napot fog igénybe venni. A majdani ügyvezető feladata a Sepsi Útépítő vállalat bejegyzése, valamint a telephely kialakítása lesz, illetve az első eszközbeszerzések is megtörténnek még a tavasz folyamán.

Érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba elmondta, az önkormányzat az elmúlt évek során elég sok nehézséget tapasztalt az útkarbantartási munkálatok terén, ezekre is a kivitelezőket közbeszerzési eljárással kellett kiválasztani. A tenderek nyerteseivel keretszerződéseket kötöttek, amelyekben benne foglaltatott mind a kátyúzás, mind a kisebb szakaszokon való aszfaltszőnyeg leöntése, esetleg járdaszegélyek cseréje. A gond abból adódott, hogy a kivitelezők nem idevaló vállalkozások voltak, amelyek a saját tempójukban, idő- és feladatbeosztásuk szerint, időszakosan ideirányított munkaerővel, idegenhez illő hozzáállással és hatékonysággal végezték a rájuk bízott feladatokat. A közbeszerzési törvény módosítása nyomán 2016-tól lehetőség nyílt arra, hogy az ilyen feladatköröket közvetlen odaítéléssel, tender nélkül egy saját cégnek is kioszthatja elvégzésre az önkormányzat. Innen jött az ötlet a vállalat megalapítására, erről decemberben döntött is a városi képviselő-testület.

A vállalat nagyberuházások – teljes útkorszerűsítések – kivitelezésével nem tud foglalkozni, mivel ezen munkálatokat továbbra is közbeszerzési odaítéléssel kell megoldani. Feladatai közé a járdakialakítást, a szegélykőcserét, a Debren-patak takarítását és akár az önkormányzati épületeken végzendő kisebb javítási munkálatokat is beiktatták az útkarbantartás mellett (amelybe beletartozik az útfestés is). Egyelőre egy 500 ezer lejes kezdőtőkét hagytak jóvá a városi képviselők, ebből az összegből kell megvalósítani a cég felszerelését. A vállalat a szépmezői ipari parkban kap területet, ahol a telephelyet kialakítják úgymond „barna mezős” beruházásként. Tóth-Birtan Csaba elismerte, a jóváhagyott összeg nem elegendő. Ami a gépparkot illeti, az alpolgármester rámutatott: nem szándékoznak saját aszfaltállomást vásárolni, mivel ilyen alacsony kapacitásúakat már nem is igazán gyártanak, illetve ami még fellelhető, az túl nagy kiadást jelentene. Az aszfaltot külső forrásból szerzik be, de minden más eszközre szükség lesz az elterítéshez, illetve olyan munkálatokhoz, mint például a csatornafedelek kiemelése.

Mivel az útfestések is a vállalat feladatköréhez tartoznak, az idei költségvetésben újabb 200 ezer lejt irányoztak elő egy útfestő gép beszerzésére. Remélik, hogy a vállalat létrehozása, beindítása, illetve a beszerzés nagyjából egy időben lezárul, így az útfestési tevékenységet már a nyár elején elkezdhetik. Az aszfaltozáshoz szükséges eszközöket idén beszerzik – ezekre is versenytárgyalást kell kiírni –, de ezt a tevékenységet a cég csak 2019-től tudja elkezdeni. Idén – amint azt a költségvetésbe is belefoglalták – még más vállalatot kell megfogadnia az önkormányzatnak a kátyúzásra és más útkarbantartási munkálatokra. Az eljövendő mintegy két hónapban kinevezendő ügyvezető első feladatai egyike a csapat felállítása lesz – a számítások szerint kezdésként 15–20 emberrel indulnak – vélekedett Tóth-Birtan Csaba.