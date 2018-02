Mi lesz a Szabó Kati Sportcsarnokkal? (Kérdések miniszterekhez )

Az angol tantárversenyt érintő, magyar gyermekeket hátrányosan megkülönböztető változásokra pillanatnyi megoldás született, ám nem tudni, mi lesz a jövőben. Benkő Erika a miniszterhez és a magyar államtitkárhoz fordult, hogy keressenek hosszú távú megoldást, mert ha nem, a következő években megismétlődhet a most kialakult áldatlan helyzet.

A szállításügyi minisztériumot a vonatjáratok megszüntetése miatt kereste meg, a Román Vasúti Társaság március elsejétől több ráfizetéses járat közlekedésének felfüggesztését tervezi, köztük az IR1745-ét, amely az egyetlen napközbeni vasúti összeköttetés Brassón keresztül Bukarest és Erdély között, valamint az egyetlen olyan járat, amely Erdővidéken is áthalad. A miniszter egyelőre azt nyilatkozta, hogy még elemzik a korábbi terveket, de Benkő Erika leszögezte, világos és egyértelmű választ vár.

A művelődési minisztériumhoz az oltszemi kastély felújítása okán fordult, a két tulajdonos a bodoki, illetve a megyei önkormányzat teljes rehabilitációt végezne az épületen, de mivel A kategóriás műemlék, nem tudnak európai forrásokat lehívni. Az RMDSZ-es képviselő arra a kérdésre vár választ a szaktárcától, hogy léteznek-e országos pályázatok az A kategóriás műemlékek felújítására, amennyiben igen, idén mekkora keretre lehet számítani, illetve, ha nincsenek ilyen jellegű projektek, miként kívánja támogatni a minisztérium a műemlék épületek rendbetételét.

Évek óta megoldatlan a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok és a mellette levő sportpálya ügye, 2013-ban a Ponta-kormány elkezdte a hasonló létesítmények önkormányzati tulajdonba helyezését, de egy alkotmánybírósági döntés miatt a folyamat leállt. Benkő Erika sportminiszterhez intézett kérdésében arról érdeklődik, tervezik-e, hogy átadják az önkormányzatnak ezeket, illetve mi lesz az említett két megyeszékhelyi komplexum sorsa. Továbbá arra is kitért, hogy Sepsibodok község országosan kiemelkedővé vált a lovassportok tekintetében, a nemrég átadott világszínvonalú maratonhajtó-pályán évente szerveznek országos és nemzetközi versenyeket, amelyeknek köszönhetően a világ legjobbjai méretkeznek meg itt. „Sajnos az ilyen létesítmény fenntartásához csupán helyi és megyei források adottak, amelyek nem elegendőek. Arra voltam kíváncsi, hogy milyen jellegű szaktámogatást biztosít a minisztérium a lovassportoknak, hova és mekkora keretre pályázhatnak a fogathajtók, illetve, hogy a következő évekre milyen sportstratégiával rendelkezik a minisztérium” – részletezte a képviselő.