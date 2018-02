Bonyodalom a bölöni rendőrőrsön

A szóvivő közölte, a megyei rendőrség vezetősége kiemelten foglalkozik azon bejelentésekkel, amelyek munkatársaikat érintik, s a legnagyobb odafigyeléssel járnak el esetükben. Jelenleg több helyen, több esetben is folytatnak valamilyen ellenőrzést, de azokról nem szolgálhat felvilágosítással. Ha a felmerülő kétségek beigazolódnak, kivizsgálásaik eredményét a sajtóval is tudatják. Nicoleta Tolvaj-Marin cáfolta, hogy fegyelmi okok miatt áthelyezték volna Mihai Tăbăraşt: az utóbbi fél évben hasonló okok miatt egyetlen rendőrt sem mozdítottak el helyéről – mondotta.

Telefonon megkerestük Mihai Tăbăraşt, ám nem kívánt nyilatkozni. Azt sem erősítette meg, hogy feljelentették vagy áthelyezték volna, a rendőrség sajtószóvivőjéhez irányított.

Mihai Tăbăraş neve nem először szerepel a sajtóban. Bő négy esztendeje, 2013 novemberében Bölön polgármesterével, Sikó Imrével, testvérével, Sikó Endre közbirtokossági elnökkel és annak fiával, ifj. Sikó Endrével volt tettlegességig fajuló vitája. A Területi Közrendészeti Hatóság Bölönpatakon tartott ülésén a községvezető és több helyi panaszos Tăbăraş viselt dolgait tette szóvá: fatolvajokkal való összejátszással, jogtalan bírságok kiszabásával és vagyontárgyak jogtalan visszatartásával vádolták, s követelték, helyezzék el onnan a rendőrt. A hivatalos eseményt lezáró vendégfogadást követően Mihai Tăbăraş és helyettese, Iustin Crăciun közúti ellenőrzésre megállította a pisztrángosból hazatérő polgármestert, aki – a rendőrség álláspontja szerint – ott, az úton is agresszíven lépett fel, majd családtagjai­val a rendőrség székházában is megtámadták a két eljáró rendőrbiztost. Az esetet követően a három Sikót őrizetbe vették, a Sepsiszentgyörgyi Bíróság vizsgálati fogságba helyezte őket, ám fellebbezésük nyomán négy nap múlva a Kovászna Megyei Törvényszék végzése értelmében elengedték őket, szabadlábon védekezhetnek. Az ügy kivizsgálása hosszadalmas volt, a bűnügyi tárgyalás alig három hónapja kezdődött el, s még csak a tanúk meghallgatása zajlik.