Magyar javaslat a menekültkérdés megoldására

Az Európai Uniónak (EU) van egy új migrációs javaslata, amely így nekünk nem jó, mert a középpontjában továbbra is a kötelező áthelyezés van – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Szófiában, miután megbeszélést folytatott az EU Tanácsának soros elnökségét ellátó Bulgária kormányfőjével, Bojko Boriszovval. Szigorú ellenőrzésre van szükség az EU külső határain – emelte ki a bolgár miniszterelnök is.



Boriszov hangsúlyozta, Bulgária szerint migránsválság van Európában, amit szigorú határellenőrizettel és a konfliktuszónákban menedékkérők regisztrálására szolgáló központok felállításával lehet megoldani. „Ha pedig vége van a háborúknak a származási országokban, akkor a migránsoknak vissza kell térniük a hazájukba és újjá kell építeniük azt” – tette hozzá.

Orbán Viktor azt mondta, egyre nő a kötelezően befogadandó migránsok száma, az új javaslat alapján Magyarországnak már tízezer embert kellene átvennie évente, korábban ezret említettek. Jól látható, hogy egy felső határ nélküli kvótáról van szó – emelte ki. A kötelező kvótáról szóló vita ösztönzi a migrációt – hangsúlyozta, hozzátéve: „a folyamat veszélyes a közbiztonságunkra, a jólétünkre és az európai keresztény kultúrára is”. A miniszterelnök jelezte: saját javaslatot készítettek, amelynek az a lényege, hogy az EU végre ne az elosztást, hanem a határvédelmet helyezze a gondolkodása középpontjába. „Nincs értelme addig szétosztásról beszélni, amíg nem garantáljuk a külső határok légmentes védelmét” – jelentette ki Orbán Viktor, átadva a dokumentumot Bojko Boriszovnak, aki jelezte, hogy figyelmesen átnézik a magyar javaslatokat tartalmazó iratcsomót.

Orbán Viktor gratulált kollégájának, hogy milyen hasznosan és ügyesen alakította a kapcsolatait Bulgária Törökországgal. „A határokat védeni kell, de megállapodásokat is kell kötni erről. A bolgár–török együttműködés mögött mindig ott lesz Magyarország is” – jelentette ki. A kormányfő nagyszerű döntésnek nevezte, hogy májusban Bulgáriában Balkán-konferenciát rendeznek. Ezen Orbán Viktor szerint ki kell mondani a végleges, döntő szót a bővítésről, elsősorban Montenegró és Szerbia esetében. „Emellett dönteni kell néhány nagy projektről is. Nem elég ugyanis a Balkánt politikailag befogadni, össze is kell építeni. Ha nincsenek vasutak, gyorsvasutak, utak, autópályák, akkor hiába a politikai deklaráció, nem tud összenőni a Balkán az EU gazdasági testével. Márpedig mindannyiunknak erre van szüksége, ennek nyertese lehet Bulgária, Magyarország, Szerbia, Montenegró és a többi balkáni ország is” – tette hozzá a kormányfő.