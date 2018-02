Palesztin–izraeli csúcstalálkozóra buzdít

Az orosz diplomácia vezetője emlékeztetett, hogy a közelmúltban felkereste Moszkvát az izraeli kormányfő, a palesztin hatóság elnöke és a jordániai király is. „Meggyőződésünk, hogy nincs más út, mint a Palesztina és Izrael közötti közvetlen megállapodás” – mondta Lavrov. Mintegy üzenve a tanácskozás egyik vendégének, Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszternek, az orosz tárcavezető kijelentette: Moszkva számára elfogadhatatlanok azok a kijelentések, amelyek szerint Izraelt mint „cionista képződményt” el kell törölni a Föld színéről. Szorgalmazta, hogy az ENSZ bevonásával tisztázzák azt a szíriai–izraeli határon februárban történt incidenst, amely egy drón miatt robbant ki. Izrael az iráni szerkezet berepülése miatt két hullámban támadott célpontokat Szíriában, és elveszített egy F–16-os harci gépet.

Lavrov ismételten azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy az Eufrátesztől keletre, az iraki, a szíriai és a török határ között tett provokatív lépéseivel, amelyekbe a kurd Demokratikus Szövetséget is bevonta, aláássa Szíria szuverenitását és területi épségét. Mint mondta, ez a Törökországgal való viszony kiéleződéséhez is vezetett. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy a rendezésbe be kell vonni a kurdokat is. Az orosz külügyminiszter figyelmeztette Washingtont, hogy ne játsszon a tűzzel, és konkrét tettekkel bizonyítsa korábbi kijelentésének helytállóságát, amelyek szerint Szíriában nincs más célja, mint az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harc és az ország egységének megóvása.