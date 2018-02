Író-olvasó találkozó

Február 22-én, csütörtökön 19 órától az Árkosi Kulturális Központban (Bástya Ház, Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet közreműködésével szervezett író-olvasó találkozón és könyvbemutatón Sántha Attila: Bühnagy székely szótár, Orbán János Dénes: Véres képeslapok Erdélyből, Muszka Sándor: A lusta dög és az újra kiadott Sanyi bá, György Attila: Lucius Caius – Emlékiratok, valamint Molnár Vilmos: Csodák ideje című frissen megjelent kötetét mutatják be.

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 22-én 19 órától mutatja be legújabb előadását, a Lift – Boys will be boys, A fiúk már csak ilyenek című produkciót Fehér Ferenc rendezésében a Háromszék Táncstúdióban. A premiert követően Sepsiszentgyörgyön február 24-én, március 10-én és 27-én, a színház világnapja alkalmával lesz műsoron az előadás, amelyet március 7-én Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Színházban is bemutat a társulat. A bemutatóra 5 lejes helyjeggyel érvényesek az Ábel-bérletek, helyet elője­gyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon lehet. Az előadás 14 éven aluliaknak nem ajánlott.