Zoran Mikes: fontos, hogy telt ház előtt játsszunk (Kosárlabda, Női Román Kupa)

A tegnapi eseményen jelen volt a Sepsi-SIC menedzsere, Rusz István is, aki elmondta, jól haladnak a kosárlabda női Román Kupa nyolcas döntőjének előkészületei, s bízik abban, hogy a Sepsi Aréna fűtésgondja minél előbb megoldódik. Megítélése szerint a nemrégiben szintén Sepsiszentgyörgyön megtartott férfi döntő látványos meccseket hozott, s reménykedik abban, hogy a női viadalon is lesznek jó mérkőzések.

Újságírói kérdésre Zoran Mikes határozottan kijelentette, hogy a kupában nem lehet a győztest megjósolni, hiszen annak a csapatnak, amely győzni szeretne, három meccset kell megnyernie. Az edző továbbá hozzátette, hogy mindenkinek megvan a maga esélye, ismeri a csapatát és azt is, hogy mire képesek a tanítványai, s elsősorban saját dolgaikra kell odafigyelniük, és úgy érzi, készen állnak a nyolcas döntőre. – Nagyon fontos az első mérkőzés, de a második is, ám hogy nyerjél a Román Kupában, háromszor kell győzni, így nem bocsátkozhatok jóslatokba. Számunkra a legfontosabb dolog, hogy telt ház előtt játsszunk, hiszen a szurkolóink erőt és energiát adnak a csapatnak. Biztos vagyok abban, hogy játékosaim a szurkolók támogatására válaszul teljes erőbedobással küzdenek majd minden meccsen – nyilatkozta Zoran Mikes, akinek az irányítása alatt a SIC 2015-ben a Szabó Kati Sportcsarnokban, míg 2016-ban Brassóban hódította el a Román Kupát.

Mint arról már beszámoltunk, a női Román Kupára érvényes 50 lejes bérletet (hét mérkőzés) a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni, a napijegyet 15 (két mérkőzés), míg az egy találkozóra érvényes jegyet 10 lejért lehet megvenni. Utóbbi kettő csak a mérkőzések kezdete előtt a helyszínen szerezhető be. A négynapos kosárlabda-eseményre az érdeklődők a városi autóbuszokkal is kijuthatnak a Sepsi Arénához, a buszjegy ára 2 lej. A tömegközlekedési eszközök csütörtökön 16.40-kor, 19.15-kor és 19.30-kor indulnak a Gólya utcai végállomástól, majd az Állomás negyed érintésével mennek a sportlétesítményhez. Pénteken 16.40-kor és 19.30-kor indulnak, míg szombaton 16.30-kor, 16.45-kor és 19.30-kor. Vasárnap a döntőre két autóbusz indul, az első 16.30-kor, a második pedig 16.50-kor. Az autóbuszok a mérkőzések után is a szurkolók rendelkezésére állnak. (t)