A rekord nézőszámmal a Valami Amerika 3 első helyen nyitott a top 10-es listában, megelőzve a Fekete párduc című képregény-adaptációt is. Utoljára 1997-ben, A miniszter félrelép ért el a mostaninál nagyobb nézőszámot. Herendi Gábor rendező jegyzi a Valami Amerika első két része mellett a Magyar vándor és a Kincsem című filmet is. A film több mint 90 moziban látható továbbra is Magyarországon. A Valami Amerika 3 szereposztása nagyrészt követi az első két részét, Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc, Szervét Tibor, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Csuja Imre, Faragó András, Thuróczy Szabolcs és Tompos Kátya mellett a harmadik részben feltűnik Pokorny Lia, Stohl András, László Zsolt, Nagy Ervin, Kovács Lehel, Ganxsta Zolee és Scherer Péter is.