Újra kiírják a közbeszerzési eljárást (Székely Nemzeti Múzeum)

Az intézményfenntartó megyeháza 2009-ben már megnyert egy felújítási pályázatot, ám akkor nem jutott rá keret. Most újabb uniós pályázatot nyertek, s erre már tavaly május 30-án megkötötték a támogatási szerződést. Aszerint a kivitelkezés legtöbb 60 hónapot, azaz 5 évet tarthat. Az optimális forgatókönyv szerint már ez évben megkezdték volna a munkát, de mivel nem akadt jelentkező a műszaki terv elkészítésére, az elképzeléshez képest csúszásban vannak. Erről a kiíró nem tehet.

Az igazgató elmondta, igencsak megérett az idő az infrastruktúra felújítására, hisz a székház 105 éves, rengeteg gond van a tetőszerkezettel, épületgépészettel. Az uniós támogatás a műemlék együttesre szól, tehát a főépületen kívül a múzeum­őri lakások és a műhely is részét képezik, ám a főépület 1980-ban toldott szárnya nem. Azt is felújítják, de annak és a berendezéseknek a költségét a megyeháza állja. A projekt összértéke 21,8 millió lej, ebből 14,3 millió a pályázati támogatás.

Vargha Mihály közölte, céljuk, hogy a Kárpát-medencében oly népszerű intézmény még több látogatót vonzzon és 21. századi szolgáltatást nyújtson. A mai hagyományos múzeumba a felújítás után a fiatalabb generáció tagjait is igyekeznek bevonzani. Ki kell lépni a megszokott mederből, és ifjúságorientált múzeumpolitikát kell folytatniuk – mondotta az igazgató. Hozzátette, korábban Szent György Napokkor napi 3–4 látogató akadt, de amióta nyitottak, 250–300 ember vált jegyet, a kertben 4000–5000 ember fordul meg. A vezető fontosnak tartja a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, hisz, mint fogalmazott, abból lesz múzeumlátogató, akit már kicsi korban „megfertőznek”, beszoktatnak a múzeumba, fogékonnyá tesznek a magaskultúrára. Az egyik volt múzeum­őri lakást, a jelenlegi irodáknak helyet adó épületet múzeumpedagógiai foglakozásokra szánják, és kaput is nyitnak majd a múzeumkert felső részén.

A felújítás a parkot is érinti. A Szent György Napok és múzeumkerti koncertek sikerén felbuzdulva amfiteátrumot építenek ki, szobrokat helyeznek el, az értékes fákat megjelölik, a sétányokat kivilágítják. Ez a terv nem tartalmazza, de a szomszédos, a Kós Károly utca 4. szám alatti területet is hasznosítják majd. Az irodákat átköltöztetik az unitárius templom mögötti épületbe, s ott az utcáról nyíló ajándék- és könyvesboltot is kialakítanak.

Az alaprészlegek – természetrajz, néprajz, régészet, történelem, könyvtár – megmaradnak, de korszerűsítik azokat. Az újítások között szerepel az is, hogy a Bartók-teremben szerelik fel a barátosi kazettás mennyezetet, amely most a néprajzi részlegen látható. Továbbá megnyitják a tornyot, melyet eddig raktárként használtak. Annak aljában a múzeumhoz kötődő személyiségeket – László Ferenc, Csutak Vilmos, Vasady Nagy Gyula, Keöpeczi Sebestyén József – bemutató kiállítást rendeznek be. A látogatók felmehetnek a toronyba is, kinézhetnek a tornácról.

Jelenlegi helyén a múzeum addig működik, amíg át kell adni az építőknek, utoljára az állandó kiállításokat bontják el. Szerényebb körülmények között, az átmeneti időszakban is működni fog az intézmény – mondotta az igazgató.