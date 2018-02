Összezárva (Bemutatóra készül az M Stúdió)

A február 22-én sorra kerülő bemutató koreográfusa Fehér Ferenc, aki immár negyedik előadását hozza létre a sepsiszentgyörgyi mozgásszínházi társulatnál: korábban a Kampf, a Személyazonosság és a A Jó, a Rossz és a K**rva Anyád előadásokat rendezte. A Lift is sajátosan Fehér Ferenc-es előadás lesz, bár ezúttal nagyon más is, mint a korábbiak, ugyanis csupán három színész játssza, emiatt fizikálisan intenzívebb a produkció, sem a színészt, sem a nézőt nem hagyja pihenni – mondta el Márton Imola, az M Stúdió művészeti vezetője.

A kis számú szereplő lehetővé teszi az előadás könnyebb utaztatását, a jövő heti bemutató után két héttel Szabadkán játsszák – tette hozzá.

A Lift az üzletemberek világába kalauzol – természetesen, ez a történet is fikció, a valóság részletei csak kiindulásnak szolgálnak előadásai megalkotásához – ismertette Fehér Ferenc. Három férfi, akik egy hatalmas irodaházban dolgoznak, végzik a napi teendőiket. A liftben azonban, ha találkoznak, végre ki tudják élni magukat – a fiúk mindig fiúk maradnak, hirdeti az előadás alcíme, és csak ennyiről szól az előadás is, magyarázta Fehér Ferenc, aki elismerte, az üzletemberek világát csak kívülről, a filmekből meg néhány ismerőse révén ismerheti. De – tette hozzá – nem is az üzletemberek sajátos világának bemutatására törekedett, hanem az emberi kapcsolatok sajátságos értelmezésére: arra, hogyan tudnak ezek a férfiak önmaguk lenni, amikor a társadalmi elvárásokat ki tudják zárni – ideiglenesen bár – életükből.