Öt rendőr is lebukott (Összegzés a korrupcióellenes osztályon)

A 2017-es év tevékenységi összesítőjét Geor­ge-Florin Alexandru, az osztály parancsnoka ismertette, több konkrét esetet is bemutatva, amelyek a rendőrségi nyomozást követően vádemelést hoztak. A parancsnok két volt belügyminisztériumi alkalmazott – rendőrök – kapcsán hozott jogerős bírósági döntésről is beszámolt. Az általa vezetett hatóság tavaly 35 bűnvádi dossziéban folytatott vizsgálatot, 14 alkalommal ők indították hivatalból, míg 21-ben ügyészségi megbízás alapján jártak el. Ezek végül kilenc vádirat összeállításához vezettek, amelyekben az ügyészségek 39 személy ellen emeltek vádat. Öten belügyminisztériumi alkalmazottak. Alexandru nevekkel nem szolgált, mindössze annyit árult el, hogy egyikük vezető beosztású. A vizsgálatok során nyolc személyt tartóztattak le, illetve kettő ellen hatósági felügyeletet rendeltek el.

George-Florin Alexandru három vádemeléssel végződő esetről számolt be. Az első a háromszéki közlekedésrendészet volt alkalmazottjának ügye, amely tavaly került a bíróság elé. A férfit hivatali visszaéléssel és okirat-hamisítással vádolják, miután több rendben meghamisította a kihágási jegyzőkönyveket. Emellett három éven keresztül vagyonnyilatkozatában nem jelölte meg a családjával közösen birtokolt ékszereket, amelyek értéke meghaladta az ötezer eurót. A második ismertetett eset a vasúti rendőrség egyik alkalmazottjáé, aki ellen hivatali visszaélés, titkos adatok nyilvánossá tétele, de zsarolás és szabadságkorlátozás miatt is vádat emeltek. Az illető visszaélve beosztásával, a rendőrségi adatbázisokból szervezett információkkal zsarolva arra kényszerítette volt élettársát, hogy ne szakítson vele, majd később a lakásán fogva tartotta. Végül a harmadik ügy a Kilyén határában található Calypso nevű szórakozó­hellyel kapcsolatos prostitúciós, emberkereskedelmi eset volt, amelyben három személy ellen emeltek vádat. A korrupcióellenes osztály a szervezett bűnözés elleni igazgatóság felkérésére szállt be ennek az ügynek a vizsgálatába.

Alexandru végül két jogerős ítélettel végződött ügyről is beszámolt. Az első 2014-ben a gépjármű-bejegyzési és gépkocsivezetői jogosítványt kibocsátó irodát érintette. Egyik alkalmazottjuk, C. Sorin több sofőrvizsgázótól pénzt követelt annak fejében, hogy átengedje őket a gyakorlati felmérőn (a hibákat nem vezette fel a vizsgalapra). A volt tiszt zsarolta is az illetőket, megtagadva egy szükséges okirat kibocsátását. A brassói táblabíróság 9 év és egy hónap börtönbüntetést szabott ki a volt rendőrre. A második ügy „főszereplője” F. Teodor Vasile közrendész, aki 2013 és 2014 során egy ötszemélyes bűnbandának segített (fedezve őket), hogy Sepsiszentgyörgyön prostitúcióra kényszerítsenek kiskorúakat (13–16 éves lányokat). A volt egyenruhás ráadásul két kiskorút maga is zaklatott. A brassói táblabíróság esetében 8 év 8 hónap börtönbüntetést szabott ki.

A hatóság tevékenységének elég jelentős részét a megelőzési akciók tették ki a tavaly is, ezek általában tájékoztatók a diákoknak vagy adott intézmények (helyi rendőrség, vámhivatal, lakosság-nyilvántartó, útlevélosztály) munkatársainak szóló kampányok/képzések. A parancsnok szerint ezeknek a kampányoknak tudható be, hogy a megyei útlevélosztály egyik dolgozója feljelentést nyújtott be ügyfelük ellen, aki kétszáz euróval igyekezett őt megvesztegetni, hogy a gyermeke hamarabb hozzájusson az okmányhoz.