Hidegaszfalttal kátyúznak Kézdivásárhelyen

Kátyúzással a kisebb méretű gödröket tömik be. A foltozást a múlt héten a Nicolae Bălcescu utcában kezdték el, tegnap a Kossuth Lajos utcában kátyúztak. A városháza hidegaszfaltot vásárolt – tudtuk meg Molnár Corneltől, a városgazdálkodási szolgálat útjavításokért felelő irodavezetőjétől, aki azt is elmondta, hogy a munkálat a Petőfi Sándor-iskola előtti útszakaszon, a Rózsa negyedben, a Gyárak utcájában és a kézdioroszfalvi körforgalomnál folytatódik. Az irodavezető arról is tájékoztatott, hogy a hidegaszfalt polimer alapú anyag, amely, miután kiöntik a zsákból, fél órán belül a levegőben köt meg, és télen is lehet használni mínusz tíz Celsius-fokig.