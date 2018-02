Három óra Petőfivel

Hihetetlen, mennyire mai tud lenni Petőfi költészete, és hihetetlen az is, milyen sokféle hangon tudott szólni. Petőfiben több és többféle ember izzott, erre bizonyíték, hogy életműve nem csak terjedelmében hatalmas, de változatosságában is egyedülálló – mondta bevezetőként Szonda Szabolcs a tegnap délutáni felolvasómaratonon, melyet a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár kezdeményezett tíz évvel ezelőtt, s melyhez idén is csatlakozott a Bod Péter Megyei Könyvtár.