Fellebbez a Néppárt (Kós Károly-Iskola)

Bálint József kifejtette, az RMDSZ számos vesztes iskolaügy után végre fel tud mutatni egyet, melyben nyerésre áll. „Nem tudták elérni a kolozsvári Bolyai-egyetem visszaállítását, csődöt mondott a kétes Petőfi–Schiller Egyetem nevű szemfényvesztés, kudarcot vallottak a marosvásárhelyi orvosi elrománosítása ellen vívott közdelemben, és nem tudták megakadályozni a marosvásárhelyi katolikus iskola felszámolását sem, de végre elkönyvelhetnek egy sikert Markó Béla hős fiai és lányai, megszüntették az önálló Kós Károly Szakközépiskolát” – fejtette ki Bálint, hozzáfűzve, ez volt a helyi vezetés eddigi legnagyobb intézményromboló lépése. Felidézte azt is, a helyi határozat elfogadása után került sor a legnagyobb, helyi döntés elleni tiltakozásra. Kitart álláspontjuk mellett, hogy az indokként felhozott pénzmegtakarítást nemcsak az intézmény felszámolásával lehetett volna elérni, mint ahogy véleménye szerint ez a két iskola összevonása után sem valósult meg.

A sepsiszentgyörgyi tanács tavaly januárban fogadta el a 2017–2018-as tanév beiskolázási tervét, melynek értelmében megszűnt a Kós Károly nevét viselő középiskola jogi önállósága, ősztől a Puskás Tivadar Szakközépiskolához tartozik az intézmény. Az EMNP a diákok, tanárok érdekeire hivatkozva márciusban keresetet nyújtott be, amelyben a vonatkozó önkormányzati határozat megsemmisítését kérte.

A Kós Károly-iskola helyzete, tanárainak, diákjainak sorsa az elmúlt tizenkét hónap során többször is szóba került a sepsiszentgyörgyi tanács ülésein, és Antal Árpád polgármester vagy Sztakics Éva alpolgármester mindig elismételte, hogy a város minden gyermekének jó oktatási körülményeket kívánnak teremteni. A Kós Károly tanulói új helyükön is tágas, világos, már felújított termekben és jól felszerelt műhelyekben sajátíthatják el a tananyagot, és tanáraik állása is megmaradt. Elköltöztetésükre azért került sor, hogy a „kicsi Mikó” épületében összezsúfolt két elemi tagozat – a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Líceum – kisdiákjai is jobb, tágasabb helyet kapjanak a jelenleginél. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a két elemi tagozatot leválasztják a középiskolákról, és különálló belvárosi elemi iskolát hoznak létre az Erzsébet park fölött, ez azonban az érintett pedagógusok ellenállásán megbukott, így egyelőre a Mikóhoz csatolták a Kós Károly-iskola volt épületeit; az éttermet már használják is, a tantermeket majd csak felújításuk után fogják belakni.

Demeter J. Ildikó, Farkas Réka