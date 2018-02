Nem tanultak, fizethetnek

Költségtérítést igényel a munkaerő-foglalkoztatási hivatal azoktól az állástalanoktól, akik bekapcsolódtak ugyan az intézmény szervezte képzésbe, ám nem fejezték azt be.

A munkanélküliek írás-, olvasásfejlesztését célzó foglalkozásokat Árapatakon, Előpatakon, valamint Hidvégen is megszervezték, hasonló csoportot indítottak a megyeszékhelyen is. Kelemen Tibor igazgató elmondta, a decemberben kezdett, saját forrásokból finanszírozott alapképzésen kollégái foglalkoztak a főként fiatalokból álló csoportokkal. Egyebek mellett azt ismertették meg velük, hogyan kell egy állásinterjún megjelenni, viselkedni, beszélni. Van, aki szeretne tanulni, mások inkább külföldre mennek, némelyeket azonban igencsak nehéz kimozdítani környezetükből – mutatott rá az intézményvezető. A képzést elhagyók aránya 15 százalék, az érintetteknek pedig vissza kell fizetniük a felmerülő költségeket. Ennek érdekében a munkaerő-ügynökség felvette a kapcsolatot az említett települések önkormányzataival, így a szociális segély kifizetésekor munkatársaik is jelen lesznek, és elkérik a vonatkozó összeget azoktól, akik a képzés összes találkozóján nem vettek részt. (dvk)