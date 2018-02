Megkezdődött a bányászjárás pere

A csendőröknek Virgil Măgureanu volt hírszerzési igazgató érkezésekor is közbe kellett lépniük, hogy megvédjék őt a bányászjárás indulatosan hadonászó és kiabáló sértettjeitől. Egy férfi rosszul lett, miközben azt várta, hogy bemehessen; mentőt hívtak hozzá, és elsősegélyben részesítették. Az ügyet a legfelsőbb bíróság tárgyalja.

Az 1990. június 13–15. között zajlott bányászjárás kivizsgálását 2017 júniusában fejezte be a legfelsőbb bíróság mellett működő katonai ügyészség. Az ügyben 14 személy, köztük Ion Iliescu volt államfő, Petre Roman volt kormányfő, Miron Cozma volt bányászvezér és Virgil Măgureanu volt kémfőnök ellen is vádat emeltek – emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják őket –, de csak ez utóbbi jelent meg tegnap a bíróságon. A katonai ügyészek szerint a vádlottak közvetlenül szervezték és koordinálták a bányászok civilek ellen irányuló támadását, ami négy ember agyonlövéséhez és három meglövéséhez, 1388 megsebesítéséhez és 1250 (bebörtönzött) személy politikai meghurcolásához vezetett. Bányászjárás egyébként hat volt: 1990-ben három, 1991-ben egy, 1999-ben pedig még kettő, de ezek már nem értek el Bukarestig, a hatóságok közbeléptek. A 88. életévében lévő Ion Iliescu ellen az 1989-es forradalom ügyé­ben is büntetőeljárás indult, de abban az ügyben még nem emeltek vádat. A bányászjárás perének tegnap kezdődött előzetes szakaszában a bíróság zárt ülésen dönt a vádlottak elleni esetleges kényszerintézkedésekről, a vádirat törvényességét ellenőrzi formai szempontból, és megvizsgálja, hogy szabályos volt-e a bűnvádi eljárás. Ez mintegy két hónapig tarthat, utána kezdődik a tárgyalás érdemi szakasza, amely nyilvános lesz.