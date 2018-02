A JÁTÉKPISZTOLY IS VESZÉLYES. Pánikot keltett hétfőn egy középiskolás diák, aki valódinak látszó pisztollyal hatolt be a borosjenői Mihai Viteazul Líceumba, amelynek nem is diákja. Mint kiderült, a 16 éves fiú ellógott saját óráiról, és ellátogatott a városka másik líceumába. Egy golyós airsoft-pisztoly volt nála, amelytől egy ottani diák megijedt, és értesítette édesapját, aki hívta a rendőrséget. A helyszínen azonban a csendőrség járt el, mert ők voltak közelebb; a pisztolyos fiút egy vendéglőben, egy lány társaságában találták meg, és 500 lejes bírsággal sújtották. A nála levő pisztolyt a rendőrség vizsgálta meg, és játékfegyvernek minősítette. (Agerpres)

A TÉVÉ ÖLTE MEG. 79 éves férfi vesztette életét hétfőn egy tűzben, amely nagyváradi lakásán ütött ki. A lángok egy feszültség alatt hagyott televízió miatt csaptak fel. A Bihar megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a tüzet kevesebb mint 10 perc alatt sikerült eloltani, az anyagi kár kevés, mintegy 10 méter kábel, egy bútordarab, egy tévé és textíliák. A lakás tulajdonosa a sűrű füstben a faliszekrénybe bújt el, öntudatlanul találták meg. Kimenekítették és átadták a helyszínre érkező orvosoknak, akik megpróbálták újjáéleszteni, ám sajnos, nem jártak sikerrel. (Mediafax)

TÖRÖK BUSZOK BUKARESTNEK. A török Otokar Europe vállalattól vásárol 400 buszt Bukarest önkormányzata, egyenként 250 ezer euró + áfa áron – közölte hétfőn Gabriela Firea főpolgármester. Néhány óra múlva már azt nyilatkozta, hogy halálos fenyegetéseket is kapott, amiért a versenytárgyaláson nem más országbeli vállalkozás nyert. Rámutatott: ő a hitelek fő kezelője, ő hagyja jóvá a költségvetést, de nem vesz részt a liciten, ezt a szakbizottságok végzik. „Ha kérdések merülnek fel, vannak intézmények, amelyek meg tudják vizsgálni, hogy mi történt. Négy ajánlattevő volt, de a végére a Mercedes és az Otokar maradt. A törökországi vállalat, az Otokar nyert, amelyet 1963-ban alapítottak, és valamennyi európai fővárosban vannak szerződései. Nem a főpolgármester válogatja ki a cégeket, egyes termékek származási országát, aztán mégis a polgármestert fenyegetik meg, hogy történik valami vele, a férjével, gyermekeivel, vigyázzunk, hogy megyünk az úton, mert a dolgok nem maradnak így” – jelentette ki. (România TV)