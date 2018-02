Hét év a bírónőnek

Következő írásunk

Románia még négy repülőgéppel szeretné kiegészíteni F16-os századát, és tervbe vette további 36 F16-os repülőgép beszerzését is – jelentette be Mihai Fifor védelmi miniszter tegnap. Megvásárlásukról még ezután fognak tárgyalásokat kezdeni az Amerikai Egyesült Államokkal. Három tengeralattjárót is venne Románia, de az erre vonatkozó programot még csak most elemzik, Fifor szerint leghamarabb 2020 után kerülhet sor a megvásárlásukra.