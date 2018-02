Könyvbemutató

* A sepsikőröspataki unitárius tanácsteremben ma 19 órától bemutatják Kisgyörgy Zoltán Barangolás Háromszéken című könyvét.

* B. Tóth Klára budapesti képzőművész, költő és író Pecséthordozók című esszékötetének bemutatójára kerül sor a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezésében szombaton 11 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Közreműködik Gyenge Tímea, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos végzős diákja.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától mutatja be legújabb előadását, a Lift – Boys will be boys, A fiúk már csak ilyenek című produkciót Fehér Ferenc rendezésében a Háromszék Táncstúdióban.



Zene

SZŐCS BOTOND zongoraművész koncertjét ma 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban hallhatják. Jegyvásárlás (10 lej) a művelődési ház jegyirodájában 8–16 óráig vagy a 0267 340 394-es telefonon.

LECKEHANGVERSENY – táncok európai udvarokból a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében pénteken 10 és 12 órától. Közreműködik a Codex Régizene-együttes; a Cygnini ének- és táncegyüttes (Olasztelek, irányító: Tüzes-Bölöni Csilla); a Mikes Kelemen Elméleti Líceum színjátszó csoportja (irányító tanár: Ács Zsuzsanna). A gyermekek világához közel áll a reneszánsz kor zenéje és tánckultúrája. Az előadás keretét a Hacafán, a rabló című „reneszánsz krumplitragédia” átdolgozott változata képezi. A műsorban a reneszánsz kori udvari etikett alapszabályai mellett francia, angol olasz udvari táncokat mutatnak be. Tanulságos szórakozás ígérkezik minden korosztálynak.



Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Éltető sodrásban... – házasság heti ökumenikus rendezvénysorozat (I. rész). 20.10 Regionális együttműködés keretében felújítják Erdővidék úthálózatát. 20.30 Konsza Samura emlékeztek szülőfalujában, Nagybaconban. 20.50 Csog Jolán szövőnő és népviselet-készítő kiállítása. 21.05 A Báró Wesselényi Miklós Kórus kosaras báljának műsora. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16 órától Fantomszál (amerikai dráma, 130 perc, 2017) román felirattal; 16.30-tól Szellemek háza (ausztrál–amerikai horror, 90 perc, 2018) román felirattal; 18.15-től Szólíts a neveden (olasz–francia–brazil–amerikai romantikus dráma, 132 perc, 2017) román felirattal; 18.30-tól magyar szinkronnal és 20.45-tő román felirattal A szabadság ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma, 2018); 21 órától A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.



Kulturális est Bölönben

Pénteken 19 órától a Pózna Panzióban fellép a nagyze­rindi Ibolya néptánccsoport, valamint a sepsiszentgyörgyi Zöld Fenyő néptánccsoport. A meghívott vendégek széki, szilágysági, mezőségi, parajdi táncokkal szórakoztatják a közönséget, Boda Szabina népdalokat ad elő.



Túrák

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET háromszéki osztálya túrát szervez vasárnap a Bucsecs-hegység déli részére a következő útvonalon: Sinaia–Alpin Szálló–2000 m szint (hegyimentők háza) és vissza. Találkozás a sinaiai vonatállomás előtt 7.30-kor. Érdeklődni Gáspár László Zsoltnál lehet a 0745 058 179-es telefonon.

A KSE SPEOALPIN-SZAKOSZTÁLYA gyalogtúrát szervez a Nagy-Hagymás-hegységbe február 25-én. Útvonal: Balánbánya–Egyes-kő menedékház (1504 m) – ha az időbe beleférnek, a Nagy-Hagymás-csúcs. Az egész napos túrára vízhatlan túrabakancs és réteges öltözet szükséges. Indulás 6.30-kor a kézdivásárhelyi Sinkovits-sportpálya elől. Helyfoglalás a mikrobuszra (16 személy) 25 lej. Érdeklődni Szőcs Jánosnál a 0741 037 818-as telefonszámon.

JÁRJUK BE ERDŐVIDÉKET! A honismereti túrasorozat 95. kirándulása szombaton lesz. Úticél: Bölön, illetve a bölöni farsangtemetésen és bálon való részvétel. Túravezető: Demeter Zoltán. Indulás 8.30-kor kisbusszal a baróti buszmegállóból Bölönig, ahol a 9 órakor kezdődő hagyományos farsangi felvonulás első részén vesznek részt. A túra gyalogos részének becsült hossza 12 km. A szállítás megszervezése érdekében kérik, hogy részvételi szándékukat péntek délig jelezzék a 0746 089 140-os telefonszámon. Honlap: www.erdovidek.weebly.com.



Ügyintézés

Az RMDSZ díjmentesen segíti a magyar állampolgárság megszerzését és a regisztrációs folyamatot. A mai kiszállási program: 14.30-16 óráig a köpeci általános iskolában; 16.30–18 óráig a felsőrákosi általános iskolában; 18.30–20 óráig a miklósvári általános iskolában; 14.30–16 óráig a szentkatolnai kultúrotthonban; 16.30–18 óráig az imecsfalvi elemi iskolában; 18.30–20 óráig a hatolykai tekepályán. Pénteken 14.30–16 óráig az erdőfülei általános iskolában; 16.30–18 óráig a bardoci polgármesteri hivatalban; 18.30–20 óráig az olaszteleki általános iskolában; 14.30–16 óráig a martonfalvi tanács épületében; 16.30–18 óráig a márkosfalvi Barabás Miklós Elemi Iskolában; 18.30–20 óráig a dálnoki polgármesteri hivatalban.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig Sport utcai Galenus 4. (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–17 óráig Torján a 4-es transzformátorállomás körzetében, 8–16 óráig Magyaróson; ma és pénteken 8–16 óráig Árkoson (központ); ma 9–16 óráig Árapatakon (központ) és Szotyorban szünetel az áramszolgáltatás.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (szövés, nemezkészítés).

MEGEMLÉKEZÉS. Ma 17.30-tól Sepsiszentgyörgyön a Tanulók Palotája udvarán levő Bi-Pi-emlékműnél megemlékeznek a cserkészet megalapítójáról.

DRÁMATAGOZATOS FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szeptembertől induló drámaosztályba pénteken 17 órától a líceum drámatermében. A fiataloknak alkalmuk lesz megismerkedni a drámajátékokkal, és kipróbálhatják a gyakorlati szaktantárgyak egy részét. Telefon: 0740 578 725.

SZABLYAVÍVÓ-TANFOLYAM. A Székelyföldi Magyar Szablyavívó Iskola Sepsiszentgyörgyön heti két edzéssel vár jelentkezőket gyerek- (9–14 év) és felnőtt- (14–99) csoportba. Azt a történelmi vívást tanítják, amely nemcsak az 1848-as forradalomban volt őseink tudása, hanem a magyar sportvívókat is évtizedek óta a világ élvonalában tartja. Nyílt edzések, ingyenes kipróbálási lehetőség! További információk a Facebook-oldalon vagy a 0745 069 121-es telefonszámon.

INGYENES FELLÉPÉS lehetőségét kínálja a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház a helyi tanintézményeknek, amatőr csoportoknak a Szent György Napok Közösségi színpadán április 27–29. között. A részvételi szándékot február 28-ig lehet jelezni a program@kultur.ro e-mail-címen vagy a 0737 151 102-es telefonszámon. Részletes információk a jelentkezési feltételekről a www.szentgyorgynapok.ro oldalon.