Ma rajtol a nyolcas döntő (Kosárlabda, női Román Kupa )

A Sepsi-SIC csapatának bőven akad kihívója, hiszen a nyolcas döntő mezőnyében ott van a tavalyi döntős Brassói Olimpia, a Kolozsvári U, amely egyedüli csapatként tudott nyerni a háromszéki lányokkal szemben a mostani szezonban, és a bajnoki babérokat dédelgető Szatmár­németi VSK. De nem szabad megfeledkeznünk az Alexandriáról és az Aradi ICIM-ről sem, hiszen mindkét gárda képes meglepetést okozni.

A jól sikerült férfi Román Kupa és All-Star Game után mától vasárnapig a megyeszékhelyi Sepsi Aréna ad otthont a női kosárlabda kupasorozatának. Sepsiszentgyörgyön az utóbbi öt évben immár harmadszor rendezik meg a Román Kupa döntőjét: 2015-ben az első finálénak a Szabó Kati Sportcsarnok adott otthont, akkor a Sepsi-SIC sikerével ért véget a torna; 2017-ben ugyancsak a Stadion utcai sportlétesítmény volt a házigazda, ám akkor a zöld-fehérek az elődöntőben búcsúztak, miután kikaptak a későbbi győztes Târgoviștétől.

Az idei Román Kupa nyolcas döntőjének 17.15 órai nyitó mérkőzését a Temesvár és a Brassói Olimpia játssza. A bánsági együttes a hetedik, míg a Cenk alatti városbeliek a harmadik helyen zárták a 2017–2018-as bajnokság alapszakaszát, amelyben kétszer is találkoztak egymással. A mérkőzések brassói sikerrel zárultak, ám mindkétszer minimális volt a különbség a tabellán (73–71 és 80–77).

Az első nap és a negyeddöntők slágermeccse egyértelműen a Kolozsvári U–Sepsi-SIC összecsapás lesz. A két csapat a kupasorozatban legutóbb az előző idényének ezen szakaszában találkozott egymással, amikor is a zöld-fehérek 67–49 arányban diadalmaskodtak a kincses városbeliekkel szemben. Azóta még többször is összecsaptak az együttesek: a SIC a tavalyi bajnoki döntőt úgy nyerte meg 3–1-re a kolozsváriakkal szemben, hogy hazai környezetben elvesztette a finálé első mérkőzését; az aktuális szezonban már kétszer is megméretkeztek az alakulatok, és osztoztak a sikereken. Az utóbbi időben mindig kiélezett csatát hozott a Kolozsvári U és a Sepsi-SIC közötti párharc, s bízunk abban, ez most sem lesz másképp, ám reménykedünk abban is, hogy csapatunk simán veszi az első román kupabeli akadályát, és szombaton már a döntőbe jutásért harcol majd. A Székely Légió arra kéri a Sepsi-SIC első mérkőzésére kilátogató szurkolókat, hogy aki teheti, zöld színű felsőben menjen a meccsre. A negyeddöntők mai mérkőzéseit a DigiSport,a Sepsi-SIC esti találkozóját pedig a Sepsi Rádió közvetíti élőben.

A további program: * pénteken Aradi ICIM–Alexandria (2. negyeddöntő, 17.15 óra – FRB TV), Szatmárnémeti VSK–Gyulafehérvári U (3. negyeddöntő, 20 óra – FRB TV) * szombaton 1. elődöntő győztese–4. negyeddöntő győztese (17.15 óra – FRB TV), 2. negyeddöntő győztese–3. negyeddöntő győztese (20 óra – FRB TV) * vasárnap finálé (17.30 óra – DigiSport).

Az elmúlt tíz esztendő Román Kupa-győztesei:

2008 – Mikes Kelemen ISK

2009 – Târgoviște

2010 – Târgoviște

2011 – Aradi ICIM

2012 – Târgoviște

2013 – Târgoviște

2014 – Aradi ICIM

2015 – Sepsi-SIC

2016 – Sepsi-SIC

2017 – Târgoviște.

Az érdeklődők a négynapos kosárlabda-esemény helyszínéül szolgáló Sepsi Arénában a városi autóbuszokkal is kijuthatnak (egy buszjegy ára 2 lej). A tömegközlekedési eszközök ma 16.40-kor, 19.15-kor és 19.30-kor indulnak a Gólya utcai végállomástól, majd az Állomás negyed érintésével mennek a sportlétesítményhez. Pénteken 16.40-kor és 19.30-kor indulnak, míg szombaton 16.30-kor, 16.45-kor és 19.30-kor. Vasárnap a döntőre két autóbusz indul, az első 16.30-kor, a második pedig 16.50-kor. Az autóbuszok a mérkőzések után is a szurkolók rendelkezésére állnak.