Vonn alulmaradt a legjobb számában (Pjongcsang, 2018 )

Lesiklásban az aranyérem nem meglepetés, mert Goggia egyértelműen a világ egyik legjobb lesiklójává fejlődött az elmúlt néhány évben. A mostani világkupaszezonban ebben a szakágban négy alkalommal is a dobogón végzett, ebből kétszer az első, kétszer a második helyen. A 25 éves sízőnek mindenképpen karrierje legjobb eredménye ez az arany, korábban egy világbajnoki bronzérme volt óriás-műlesiklásban.

Vonn, aki a világkupa-sorozatban nagyon jól szerepelt (81 versenyt nyert meg eddig), az olimpiákon peches: eddig két bronz mellett csupán egy aranyérme van az ötkarikás játékokról (2010, Vancouver, lesiklás). Ebben persze közrejátszott egyik sérülése is, ami miatt a négy évvel ezelőtti játékokon, Szocsiban nem indulhatott. A norvég Ragnhild Mowinckelnek nagyszerű olimpiája van, a mostani ezüstje mellett már volt egy második helye óriás-műlesiklásban.

Női jégkorongban eldőlt a bronzérem sorsa, miután a finnek 3–2 arányban győztek az Orosz csapat ellen. A harmadok elejét rendre átaludták az oroszok, így fordulhatott elő, hogy a 3. percben Petra Nieminen, a második játékrész tizedikmásodpercében pedig Susanna Tapani volt eredményes. Erre ugyan Olga Szoszina válaszolni tudott, de aztán Linda Välimäki megint kettőre növelte a különbséget. A harmadik játékrész elején elmaradt a finn találat, és miután Ljudmila Beljakova kihasznált egy emberelőnyt, megint szorossá vált a találkozó. Azonban hiába próbáltak meg mindent az oroszok, nem sikerült egyenlíteniük, így a finnek nyakába került a bronzérem.

Szerdán a sífutók csapatsprintjeit is megrendezték. A nőknél a sífutás történetében először született amerikai aranyérem, a norvégoknak be kellett érniük a bronzzal. A férfiaknál a norvégok taroltak, az oroszok ezüstérmet szereztek, míg a svédeket megelőző franciák a dobogó legalsó fokára állhattak.

Szerdai eredmények: * alpesi sí, női lesiklás: 1. Sofia Goggia (Olaszország) 1:39.22, 2. Ragnhild Mowinckel (Norvégia) +0.09, 3. Lindsey Vonn (Egyesült Államok) +0.47 * sífutás, férfi csapatsprint: 1. Norvégia (Martin Johnsrud Sundby, Johannes Hösflot Klaebo) 15:56.2 perc, 2. Oroszország (Gyenyisz Szpicov, Alekszandr Bolsunov) +1.7 mp hátrány, 3. Franciaország (Maurice Magnificat, Richard Jouve) +2.0 * sífutás, női csapatsprint: 1. Egyesült Államok (Kikkan Randall, Jessica Diggins) 15:56.4 perc, 2. Svédország (Charlotte Kalla, Stina Nilsson) +0.2 mp hátrány, 3. Norvégia (Marit Björgen, Maiken Caspersen Falla) +3.0 * gyorskorcsolya, férfi csapatverseny: 1. Norvégia (Havard Bökko, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen), 2. Dél-Korea, 3. Hollandia * gyorskorcsolya, női csapatverseny: 1. Japán (Takagi Miho, Szato Ajano, Takagi Nana), 2. Hollandia, 3. Egyesült Államok * bob, női kettes: 1. Németország (Mariama Jamanka, Lisa Buckwitz), 2. Egyesült Államok, 3. Kanada * síakrobatika, férfi krossz: 1. Brady Leman (Kanada), 2. Marc Bischofberger (Svájc), 3. Szergej Ridzik (Orosz csapat).