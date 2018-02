Döntetlent játszott a Barcelona Londonban (Labdarúgás, Bajnokok Ligája )

A londoni mérkőzés első félidejében mezőnyfölényben játszott a katalán csapat, ennek ellenére a hazaiak támadtak veszélyesebben, Willian kétszer is a kapufát találta el, míg a Barcelona egyetlen kísérlete sem ment kapura. A szünet után az angol együttes megszerezte a vezetést, a spanyolok pedig 13 perccel később válaszoltak Lionel Messi révén, akinek ez volt a kilencedik mérkőzése, de csak az első gólja a Chelsea ellen. A gólhoz a londoniak elképesztő védelmi hibája is kellett. Az argentin csatárnak a 122-ből ez volt a 61. olyan BL-meccse, amelyen betalált.

Münchenben már a 16. percben emberhátrányba került a Besiktas, majd két perccel a félidő vége előtt Thomas Müller előnyhöz juttatta a házigazdákat. A második játékrészben Kingsley Coman közelről volt eredményes, nem sokkal később Müller második találatát is megszerezte, miután egy újabb közeli helyzetet értékesített. A bajorok fokozatosan felőrölték tíz emberrel futballozó ellenfelüket, a hajrában pedig Robert Lewandowski kétszer is eredményes volt, így a müncheniek már a visszavágó előtt bebiztosították negyeddöntőbe jutásukat.

Eredmények, nyolcaddöntő: Chelsea–Barcelona 1–1 (gólszerzők: Willian 62., illetve Messi 75.), Bayern München–Besiktas 5–0 (gsz.: Müller 43., 66., Coman 53., Lewandowski 79., 88.). (miska)