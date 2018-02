Nem való a kicsiknek

„A Messenger Kids lesz valószínűleg az első olyan közösségi média platform, amelyet széles körben használni fog az általános iskolás korosztály. Egyre több kutatás bizonyítja azonban, hogy a digitális eszközök és a közösségi média túlzott használata káros a gyerekekre és a tinédzserekre, aminek fényében nagyon valószínű, hogy ez az új alkalmazás ártani fog a gyerekek egészséges fejlődésének” – idézte a BBC News a levél íróit, akik szerint az applikáció felelőtlen próbálkozás arra, hogy Facebook-használatra csábítsa a kisgyerekeket.

A levél szerint a fiatalok egyszerűen nem állnak készen arra, hogy profiljuk legyen a közösségi oldalakon, mert „nem elég érettek ahhoz, hogy megértsék az online kapcsolatok összetettségét, amelyek még a felnőtt felhasználók körében is gyakran félreértésekhez és konfliktusokhoz vezetnek”.

A nyílt levélre válaszul a Facebook azt írta, hogy az alkalmazás tavaly decemberi elindítása óta az ország minden tájáról érkeztek szülői visszajelzések, amelyek szerint a Messenger Kids segít nekik kapcsolatot tartani a gyerekeikkel, és a gyerekeknek is lehetőséget ad arra, hogy a család többi tagjával beszéljenek.

„A nagy távolságokra lévő családtagokkal és barátokkal való beszélgetéshez nincsen szükség Messenger Kids-profilra. A gyerekek használhatják a szüleik Facebook-, Skype- vagy egyéb fiókját ahhoz, hogy a rokonaikkal beszélgessenek. De akár még a telefont is felemelhetik” – olvasható a nyílt levélben. (MTI)