Villámcsődület a többnyelvűségért

A Kolozsvár főterén összegyűlt résztvevők egy többnyelvű helységnévtáblával felszerelt kerékpárt toltak át a főtérről Kolozsvár Polgármesteri Hivatala udvarára, és lakatoltak le a hivatal udvarán található kerékpártárolóban. Addig hagyják ott, amíg az összes többnyelvű helységnévtábla a helyére nem kerül. A csoport szóvivője kijelentette: azt üzenik ezzel, hogy a kisebbségi jogok tiszteletben tartása és a bírósági ítéletek végrehajtása nem fakultatív. Az akciócsoport felkérte Kolozs megye prefektusát, hogy járjon el a jogállamiság megőrzése érdekében, és elindították az egy évvel ezelőtti ítélet bírósági végrehajtását is.

A Kolozs megyei törvényszék tavaly február 21-én mondta ki, hogy magyar nyelven is ki kell írni a településnevet Kolozsvár határaiban, Emil Boc polgármester pedig április 7-én közölte, hogy nem fellebbez. A többnyelvű kolozsvári helységnévtábla az elmúlt 17 évben számtalan per tárgya volt, ezekben azonban a végső döntés rendre a többnyelvűséget elutasító polgármesteri hivatalnak kedvezett. A nyertes pert a Minority Rights kolozsvári egyesület indította, ám a perhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott.