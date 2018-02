Nem megalázás, félrefordítás

KLEMM–DRAGNEA-TALÁLKO­ZÓ. Az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetével, Hans Klemm-mel folytatott megbeszélést hétfőn Liviu Dragnea képviselőházi elnök. Dragnea parlamenti irodájában fogadta a nagykövetet, a hozzávetőlegesen egyórás találkozón jelen volt Ana Birchall stratégiai partnerségekért felelős miniszterelnök-helyettes is. Távozásakor Klemm nem nyilatkozott a sajtónak, Dragnea azonban azt mondta, hogy nem az igaz­ságügyi reformról, hanem a román–amerikai stratégiai partnerségről beszéltek, amit szerinte Románia nem használt ki megfelelően. Katonai téren jó az együttműködés, ám gazdasági téren nagy kihagyások vannak. (Ziare.com)

RÁOMLOTT A VASÚTRA. Megszakadt a vasúti összeköttetés Erdély és Bukarest között tegnap, miután a vasúti sínekre zuhant egy 15 méter hosszú, négytonnás tartószerkezet a ploieşti-i nyugati pályaudvar Bukarest felőli bejáratánál. A baleset időpontjában nem haladt át vonat a helyszínen, személyi sérülés nem történt, de a magasfeszültségű felső vezeték leszakadt, és feltehetően a sínek is megrongálódtak. A leomlott vasállvány a város távhőszolgáltatójának meleg vizes vezetékét tartotta. A fő gond az volt, hogy az ország legforgalmasabb vasútvonaláról van szó, ahol azonnal feltorlódtak a vonatok: tegnap délelőtt már hat személyszállító szerelvény vesztegelt a síneken, és az is órákba telt, amíg megszervezték, hogy az utasokat busszal vigyék át egy közeli állomásra, ahonnan másik vonaton folytathatták útjukat. Öt óra múlva az egyik vágányt sikerült megnyitni, de csak dízelmozdonyokkal indíthattak rajta vonatokat, a villanyhálózatot nem tudták helyreállítani. Az ügyben a vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények gyanújával indult eljárás. A távhőszolgáltató szerint a leszakadt állvány még a múlt század nyolcvanas éveiben épült. (Maszol)