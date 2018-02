Kiosztották a tennivalóit (Viorica Dăncilă brüsszelben )

A látogatás célja a kormányfő és az európai intézmények közötti párbeszéd erősítése, mivel Románia 2019 januárjától készül átvenni az Európai Unió elnökségét – tudatja a kormány közleménye, amely szerint a 2020 utáni uniós költségvetést illetően Románia a kohéziós és mezőgazdasági alapok fenntartását szeretné elérni. A keddi találkozók után Viorica Dăncilă azt nyilatkozta: azzal, hogy első hivatalos útja Brüsszelbe vezetett, letette a kormányzás európai alapjait. A kormányfő nem volt jelen az EP azon múlt heti ülésén, amelyen a romániai igaz­ságügyi törvények módosításáról beszéltek, állítása szerint nem kapta meg a strasbourgi meghívót.

Az EU vezetői a jogállam megerősítésére és a korrupcióellenes küzdelem fenntartására kérték a román kormányfőt, aki azonban erről nem nyilatkozott, csak a többi felmerült témáról: az európai projekt megerősítéséről, az unió belső biztonságáról, a Balkán integrációjáról, a brexitről, a 2019-es EP-választásokról. Minden európai vezető hangsúlyozta a jogállamiság és a korrupcióellenes küzdelem fontosságát. Juncker szerint a jogállamisági elvek szigorú alkalmazása több uniós országban is gondot jelent, a romániai helyzet azonban nem ad okot különösebb aggodalomra. Az Európai Bizottság elnöke tegnap hangsúlyozta: bár egyeseknek az a benyomása, hogy veszélybe került a jogállamiság Romániában, ő maga „teljes mértékben megbízik a román igazságszolgáltatási rendszerben”. Juncker úgy látja, Klaus Iohannis államfőhöz hasonlóan Viorica Dăncilă is rendkívül EU-párti, és mindketten elkötelezettek a jogállamisági elvek mellett. Elmondta: a találkozón egyebek között a jövő évi román uniós elnökségről, az EU következő költségvetési keretéről, illetve a román igazságszolgáltatás működését ellenőrző uniós mechanizmusról és az ország jövőbeli schengeni övezeti tagságáról is egyeztettek. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint a Romániával és Bulgáriával szembeni értékelési mechanizmust a bizottság mandátumának végéig le kell zárni, és hangsúlyozta, hogy a két országot mielőbb fel kell venni a schengeni övezetbe. Juncker egyébként némi iróniát is megengedett magának: elmondta, hogy mandátuma kezdetétől már az ötödik román kormányfővel találkozik. Az alapfokon nyolcévi börtönre ítélt román kormányfői tanácsadóra, Darius Vâlcovra vonatkozó kérdésre röviden azt felelte, hogy „az illető úriember nem az én tanácsadóm”. Viorica Dăncilă ez alkalommal is megismételte: az ártatlanság vélelme az alapfokon elítélteket is megilleti. Leszögezte: kormánya számára az „európai dimenzió” kulcsfontosságú és az is marad, mindent meg fognak tenni, hogy nyílt, átlátható és hatékony legyen az együttműködés az uniós intézményekkel. A jogállamisági bírálatok kapcsán kiemelte: ha kételyek merülnek fel, a konkrét ügyekről kell beszélni, nem csak általánosságban, erre pedig nyitottak bármikor. Az igaz­ságszolgáltatási rendszer függetlenségét biztosítani kell, nem szabad beavatkozni a bírósági ügyekbe – hangsúlyozta a kormányfő, aki szerint ez adott Romániában, ahol „nagyon pozitív fejlemények” történnek.