Nyárig megkötik a szerződést a szolgáltatásra (Köz- és díszkivilágítás )

Amint arról beszámoltunk, a városi képviselő-testület januári soros ülésén szerepelt napirenden az a célszerűségi tanulmány, amelynek tárgya a közvilágítás működtetése és karbantartása volt, és amely által az önkormányzat arra szeretett volna választ kapni, hogy melyik megoldás lenne a legmegfelelőbb. A tanulmány gyakorlatilag az eddig alkalmazott módszert – azaz, hogy a közvilágítás karbantartását, működtetését az önkormányzat önerőből oldja meg –, illetve annak lehetőségét hasonlította össze, hogy a szolgáltatást egy szakcégre bízzák. A képviselő-testület tagjai fenntartások nélkül hagyták jóvá a tanulmányt, döntésük egyben elvi beleegyezés is volt, hogy az utóbbi megoldást válasszák. Ennek birtokában a polgármesteri hivatal nekiláthatott az ilyenkor kötelező módon lefolytatandó eljárásnak.

Érdeklődésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta: a januári döntés óta már közvitára is bocsátották a szolgáltatás odaítélésének feladatleíró füzetét, valamint a koncessziós szabályzatot. A közvita határideje lassan kitelik, így várhatóan a teljes dokumentumcsomagot a következő tanácsülésen már be is terjeszthetik jóváhagyásra. Amennyiben megkapják a testületi igent, indulhat a közbeszerzési eljárás. Az alpolgármester szerint nagyjából nyár elejére ezt a folyamatot sikerül lezárni, és nyertest hirdethetnek, aki legtöbb öt évig biztosíthatja a közszolgáltatást. Tóth-Birtan Csaba megjegyezte: ez lesz az egyetlen olyan közszolgáltatás, amelyet az önkormányzat úgymond „bedob” a szabad piacra, időszakosan átadva a tevékenység gyakorlási jogát egy magáncégnek.

Az alpolgármester egyébként felidézte, mi indokolta ezt a döntést. Már egy ideje egyértelművé vált, hogy az önkormányzat számára, noha elviekben kifizetődőbb, de a minőségét illetően nehézkesen biztosítható a közvilágítás működtetése, karbantartása (amibe beletartozik a középületek megvilágítása, valamint az időszakos díszkivilágítás is). Ezt a szolgáltatást a városgazdálkodási iroda biztosította eddig, de mivel saját szakembergárdával nem rendelkeztek, alvállalkozókkal dolgoztak, és a hatékonyság terén több problémával is szembesültek (csúszások, vitatható minőségű munka, állandó hibajelentő diszpécserszolgálat hiánya). Ráadásul az új előírások értelmében ilyen jellegű tevékenységet csak olyan entitás végezhet, amely rendelkezik a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság által kibocsátott engedéllyel, illetve megfelelő felszereléssel, valamint szakemberekkel, vagy szakvállalatot kell megbíznia. Az önkormányzat szempontjából sem az eszközbeszerzés, sem szakemberek alkalmazása nem előnyös, ezért a koncessziós odaítélés a megfelelő megoldás. Tóth-Birtan Csaba szerint a megoldás nem egyedi, mások mellett Csíkszereda és Brassó önkormányzata is ezt az utat választotta, és életképes megoldásnak bizonyult. A közvilágítás kialakítása, fejlesztése esetükben is az önkormányzat feladata marad, és csak a működtetést, karbantartást adták át, Sepsiszentgyörgyön is ugyanígy járnak el.