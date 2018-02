Bizonytalanság a munkaerő-ügynökségnél (Átszervezést fontolgat a szaktárca )

Ke­lemen Tibor keddi sajtótájékoztatóján kifejtette, az érintett intézményeknél tetten érhető a feszültség az átszervezés okán, amely az alkalmazottakban karrierjük biztonsága kérdését is felveti. Álláspontja szerint egy új struktúra létrehozása meglehetősen időigényes folyamat, az összevonást inkább fokozatosan kellene megvalósítani, mintsem sebtében. Az utóbbi időben sokat emlegetett intézkedés magyarázataként egyrészt a munkaerő hiányát hozta fel, amely főként a nyugdíjak újraszámolása kapcsán merült fel, másrészt a rendszeren belül tapasztalható munkaerő-elvándorlást, a magasabb bérek miatt ugyanis sok munkatársuk megy dolgozni a helyi vagy megyei önkormányzatokhoz – jegyezte meg. A munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője rámutatott arra is, a rendszerváltás utáni nemzedék lassan kiöregedik, az érintett intézményekben dolgozók több mint fele elérte a nyugdíjkorhatárt. Elismerte, az általa vezetett hivatalban is gond a munkaerőhiány, két megüresedett munkahely esetén lehet egy alkalmazást eszközölni, ám gyakran azzal szembesülnek: a távozók feladatainak teljesítése a megfogyatkozott munkaközösségre hárul. Ilyen helyzetben felmerül a szolgáltatások minőségének fenntarthatósága, miközben a gyorsan változó törvénykezéshez igazodva kell dolgozniuk. A kollégáknak nincs elegendő idejük a feladatok teljesítésére, az új szabályok elsajátítására, illetve a tanulásra – fejtette ki.

A munkaügyi miniszter terve kapcsán a finanszírozásról is szó esett. Kelemen Tibor korábban a bérekhez kapcsolódó adók begyűjtésének módosítása miatt adott hangot aggodalmának, s mint felvetésünkre kifejtette, a büdzsé okán mindig vannak fenntartásai. Idén mintegy tíz hónap működési szükségleteit fedezi a háromszéki munkaerő-foglalkoztatási ügynökség költségvetése, és nincs elegendő pénz olyan fontos, a munkanélküliség visszaszorítását célzó programokra sem, mint az inasképzés vagy a különböző, szakképzést biztosító tanfolyamok. Utóbbira 150 ezer lejt igényelt erre az évre a megyei ügynökség, ám csupán 56 ezer lejt hagytak jóvá. Az igazgató szerint többéves költségvetés birtokában hatékonyabban tudnának tervezni, különféle, a megye szükségleteinek megfelelő programokat lebonyolítani. Megjegyezte: február elsején írásban jelezte a minisztérium felé, elegendő anyagi keret hiányában Háromszéken nem tudják teljesíteni az inasképzésre vonatkozó követelményeket. Válasz egyelőre még nem érkezett.