Adósságokat hajtottak be

Barót legutóbbi tanácsülésén Lázár-Kiss Barna András polgármester beszámolt az adósságbehajtás terén elért sikerükről. Mint mondotta, nem látja valós esélyét annak, hogy a városháza valaha is egyetlen lejt lásson a bányavállalatok régi, több millió lejre rúgó tartózásából, de tapasztalata az, hogy magánszemélyek és a működő cégek esetében szép szóval, illetve jövedelem-letiltással eredményt lehet elérni. A szigorúbb fellépésnek hála, tavaly 150 ezer lej elmaradást hajtottak be, ezért az idén is folytatják a sikeres gyakorlatot. (hecser)