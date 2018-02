Változás a Híd utcában (Munkálatok és átszervezések sepsiszentgyörgyön )

Múlt szerdától a Híd utcának egy egészen rövid, Olt utca felőli szakaszát újból megnyitották a kétirányú forgalomnak. Az utcában lakók kérték, hogy gépkocsijaikkal is közlekedhessenek az útkereszteződés sarkán elhelyezkedő tömbházak körül, a polgármesteri hivatal ennek a kérésnek eleget tett. Tavasszal kis átalakítási munkát is végez az önkormányzat, járdaszigetet hozva létre, hogy egyértelművé váljék, mely részen számolják fel a parkolósávot. A Híd utca további, a Grigore Bălan tábornok útba torkolló szakasza egyirányú marad.

Antal Árpád röviden ismertette még a Váradi József utca felső szakasza, valamint az Ifjúsági sétányon zajló korszerűsítés állását. Előbbi utcában csatornáznak, míg a sétányon az alapozásnál tartanak. Az önkormányzat tervei szerint mindkét munkálatot még az idén le tudják zárni. Szintén a hamarosan záruló korszerűsítések közé tartozik a Kertész, illetve a Fecske utca, mindkét helyen már az utolsó aszfaltréteg leöntése van hátra, amit a tavasz folyamán el lehet végezni.

Újságírói felvetésre Antal Árpás a Sas utca és a „felső Váradi” utca kereszteződése kapcsán elmondta, tisztában vannak azzal, hogy az autósok és gyalogosok szempontjából is bonyolult részről van szó. Keresik a megoldást, hogy valamelyest tehermentesítsék a kereszteződést. Amint a Kertész utcát megnyitják, a forgalom egy része várhatóan átirányul ide és a Gesztenye sétány felé, illetve, amint a Váradi utca felső szakaszával is végeznek, következik a Sas utca lezárása, ekkor foglalkoznak majd érdemben a kereszteződéssel. Antal Árpád szerint felvetődött az is, hogy a sarki két ingatlant megvásárolja a város, és azokat lebontva átláthatóbbá tegyék a kereszteződést, de ezen a vonalon még nincs előrelépés. A Sas utca korszerűsítésével egy időben nekilátnak a Váradi József utca további, az Attila dombig terjedő része felújításának is – tette hozzá.