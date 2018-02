A megyében is gyógyulhatnak

Első körben húsz kezelőjegyet utalt ki Háromszéknek az országos nyugdíjpénztár, a gyógyüdülésre jogosító kedvezményes szelvények jelentős részét megyén belül, Kovásznán értékesíthetik a jogosultak. Továbbra is fokozott érdeklődés jellemzi a lehetőséget, idén már közel 330 igénylést jegyzett a megyei nyugdíjpénztár.



Az első kezelési időszak kezdete február 20., a következő ciklus pedig március 7-én indul. Kovásznán a most leosztott jegyekből tizenkettőt lehet felhasználni a Dacia Szállodában, a fennmaradó nyolc pedig a püspökfürdői (Május 1.) Ceres Szállodába szól. Az érdekeltek 16 napos üdülésre jogosultak, ezen belül a gyógykezelésre fordított idő 12 nap. A kezelőjegyeket nyugdíjasok mellett társadalombiztosítással rendelkezők, munkanélküliek és alkalma­zottak is kérhetik, s élhetnek a lehetőséggel a kivételes kártérítési törvények kedvezményezettjei is. Idén 344 millió lejt különített el a kormány gyógyüdülésekre, melyből 204 416 kedvezményes szelvényre pályázhatnak a célcsoportba tartozók. Ezek részben az országos nyugdíjpénztár saját, illetve – szerződések alapján – más érdekelt gazdasági egységekben hasznosíthatók idén, összesen 19 kijelölt időszakban.

Tavaly 2346 kezelőjegyre vonatkozó kérést iktattak a megyei nyugdíjpénztárnál, az év során pedig 1408 szelvényt értékesítettek a térségünknek kiutalt 1556-ból.