Elégedett a Néppárt (Sepsiszentgyörgy költségvetése )

Bálint József sepsiszentgyörgyi tanácstag, az EMNP háromszéki elnöke elmondta, egyöntetűen szavazták meg a város idei költségvetését, ám ezt hosszú vita előzte meg, ugyanakkor az előző évek tapasztalatából tudja, ha valami bekerült a büdzsébe, még nem jelenti, hogy meg is valósul. Figyelemmel követik a végrehajtást is – ígérte.

Legkiemelkedőbb eredménynek azt tartja, hogy sikerült elérniük, végre megújítják az Oltmező úti járda megvalósíthatósági tanulmányát, ez elengedhetetlen feltétele a munkálatok megkezdésének, és az ígéret szerint pénz is lesz rá. Ugyanígy kijavítják, felújítják a Păiuş David hadnagy út járdaszakaszait. A néppárti frakció tisztában volt azzal, hogy idén szűkebb a költségvetés, de a fontossági sorrend kialakításába ők is bele akartak szólni. Több javaslatuk szerepelt az RMDSZ-es elképzelések között – a szotyori ravatalozó, a Gyár utca, az Ág utca vagy a Puskás Tivadar utca felújítása –, így ezekért nem kellett harcolniuk.