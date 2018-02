Egyelőre marad a rom (Kovászna )

A hosszabbításról szóló határozattervezet tárgyalása során ellentétes vélemények is felmerültek. Elhangzott: a szakszervezet csak kibúvót keres. Lényegében egyelőre nem is áll szándékában felépíteni a szállodát, így a megkezdett, és máris romos állapotba jutott épületalap továbbra is a városkép szégyenfoltja marad. Neagovici Vasile, a Sanitas szakszervezet vezetője elmondta: információi szerint a szakszervezeti tömbnek nincs pénze a befektetésre, és csak akkor kezd építkezésbe, ha uniós támogatást kap, esetleg tőkeerős féllel való partnerségben fog neki a kivitelezéshez. Felmerült, a város vegye vissza a területet és maga kezdjen építkezésbe, esetleg keressen más vásárlót. Az ötlet nem életképes, ha vissza is kapják a területet, az építmény továbbra is szakszervezeti tulajdonba marad, ami nehezíti az építkezést, eladást – hangzott el. Többen módosításokat is megfogalmaztak. Kádár Gyula, a gazdasági bizottság elnöke szerint a határozatba az „utolsó hosszabbítási lehetőség” megfogalmazást is be kellett volna foglalni, Molnár János a négy záradék sorrendjének változtatását kezdeményezte. Szabó Levente egyenesen a tervezet tárgyalásának elnapolását vetette fel, hogy időközben a tanácsosok új adatokat kaphassanak. Mindhárom javaslatot elvetette a plénum, így a határozattervezetet a Gyerő József polgármester által előterjesztett formában fogadták el.

Ennek értelmében a szakszervezetnek 2020. március 22-ig kell megszereznia az építkezési engedélyt, amely szerint elkezdheti a legkevesebb 200 férőhelyes, háromcsillagos, kezelőbázissal ellátott szálloda felépítését. Az üzembe helyezési határidő 2025. március 22. A szakszervezetnek ugyanakkor 2020. december 30-ig bontási engedélyt kell beszereznie a meglévő épületalap már nem használható részeinek lebontására, a romot 2023. június 30-ig kell eltávolítaniuk. Ha a fenti határidőket nem tartják be, a közel kéthektáros terület vissza­kerül a város tulajdonába, a 2010-es adásvételi összeg is a városkasszában marad – áll a határozatban, amelyet a 2010-es szerződés függelékeként iktatnak.