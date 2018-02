Építőteleppé válik Uzon

Uzon község hét pályázattal kíván uniós pénzeket lehívni, összértékük megközelíti a húszmillió lejt. Négy esetében már aláírták a finanszírozási szerződést. Az elnyert pénzből Uzon községben bővítik és korszerűsítik az ivóvízhálózatot, utcákat korszerűsítenek, erőgépet vásárolnak, restaurálják és konzerválják a Pünkösti-kúriát.

Másik két pályázat finanszírozási szerződésének aláírása folyamatban, egy esetében zajlik az elbírálás. Ha pénz jön ezekből is, Uzonban napközis óvodát építenek, korszerűsítik a lisznyói kultúrotthont, a községközpontban mozgatható elektronikus mérleget szerelnek fel.

Az Országos Helyi Fejlesztési Terv lehetőségeit kihasználva öt pályázatot nyújtottak be 32,2 millió lej összértékben. A pénzből Uzonban helyi és községi ér­de­keltségű utakat javítanak meg, korszerűsítik a Szentivánlaborfalváról Uzonba vezető, DC16A jelzésű utat. Ennek részeként kívánnak új hidat építeni a Feketeügyön keresztül, de ehhez szükség van a szomszédos Natura 2000-es környezetvédelmi terület gondnokságának beleegyezésére is. Utat javítanak Sepsimagyarós és Uzon között, Bikfalván felújítják, korszerűsítik a kultúrotthont. Sok a terv, de egy-egy projekt lebonyolítása három évet is felvesz, az idő negyven százalékát a bürokrácia emészti fel, csak hatvanszázaléknyi jut a tulajdonképpeni munkára – össze­gezte a pályázatok helyzetét Ráduly István.

Önerőből építenek járdát Szentivánlaborfalván, a kivitelezési szerződést a Valdek Impex Kft.-vel kötötték meg, tavasszal indul a munka. Az uzoni ravatalozó megépítésére négyszázezer lejt különítettek el, a második licitre érkezett két kivitelezési ajánlatot most értékeli a megbízott szakcég. Kisebb munkálatokról is beszámolt a polgármester. Cserélik az utcai világítás lámpatesteit, 3000 tonna kavicsot vásárolnak utcák javítására, fejlesztik a községközpont és a falvak turisztikai infrastruktúráját, gyermekparkot létesítenek Bikkfalván, bővítik a tűzoltóautók garázsát – említett néhányat az idei tervek közül.

Összegzésül kijelentette: július-augusztusban mind a hét település építőteleppé válik, „feje tetejére áll a község”.