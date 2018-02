Könyvbemutató

KISS ISTVÁN Dr. Bíró Géza, a kórházalapító című könyvét ma 18 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében mutatják be. A belépés díjtalan. A rendezvényt Luppinger Attila, az ifjú gitárvirtuóz nyitja meg.

B. TÓTH KLÁRA budapesti képzőművész, költő és író Pecséthordozók című esszékötetét mutatják be a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezésében szombaton 11 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Közreműködik Gyenge Tímea, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos végzős diákja.

GAZDA JÓZSEF A golgota útján című könyve bemutatójára február 26-án, hétfőn 17 órakor a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében kerül sor. A könyvet méltatja és a szerzővel beszélget Borcsa János irodalomtörténész (Kézdivásárhely). Közreműködnek: Deák Gellért Gedeon, Pap Gyopárka és Csősz Csongor, a helyi líceum diákjai.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN ma 18 órától Gazdá­né Olosz Ella textilművész kiállítását Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalom- és művészetkritikus nyitja meg (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, III. emeleti kiállító­terek). A vendégeket Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK vezetője köszönti, közreműködik Ségercz Ferenc népzenész.

A KÓNYA ÁDÁM MŰ­VELŐDÉSI HÁZBAN ma 17 órától Péter Sándor magyar irodalom tanár megnyitja Zolya-Katona József, a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagja egyéni festészeti kiállítását Akrilia címmel.

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZETI ÉS NÉPISKOLA nagy népszerűségnek örvendő tanfolyama, a Mátyás Erzsébet és Vargyasi Melinda által vezetett szabás-varrás képzés 9 hónap után a végéhez közeledik. A végzősök munkáiból ma 16.30-től nyílik kiállítás az iskola székhelyén, a Szabadság tér 9. szám alatt.

Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 24-én 19 órától a Lift – Boys will be boys, A fiúk már csak ilyenek című produkciót Fehér Ferenc rendezésében Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban játssza. Az előadás 14 éven aluliaknak nem ajánlott.

SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT. A Kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja szombaton 19 órától a felsőcsernátoni kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színművét.

GRUPPEN-HECC. A marosvásárhelyi kabarétársulat A(z) gender tragédiája című kabaréját február 25-én, vasárnap 20 órától Kovásznán a művelődési központban játssza. Jegyár: 20 lej. Hely előjegyeztetése, jegyek elővételben a kovásznai városi művelődési házban naponta 8–15 óráig a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonon vagy az előadás előtt egy órával a helyszínen.

Zene

LeCKEHANGVERSENY – táncok európai udvarokból a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében ma 10 és 12 órától. Közreműködnek: a Codex Régizene Együttes; a Cygnini ének- és táncegyüttes (Olasztelek, irányító Tüzes-Bölöni Csilla); a Mikes Kelemen Elméleti Líceum színjátszó csoportja (irányító tanár: Ács Zsuzsanna). Az előadás keretét a Hacafán, a rabló című, „reneszánsz krumplitragédia” átdolgozott változata képezi. A műsorban a reneszánsz kor udvari etikett alapszabályai mellett francia, angol olasz udvari táncokat mutatnak be.

KARPOV NOT KASPAROV ÉS PŒTRIP. A sepsiszentgyörgyi Szimplában ma 22 órától lépnek fel a romániai elektronikus zene gyöngyei, a Karpov not Kasparov és Pœtrip zenekarok.

Hitvilág

IMA- ÉS BÖJTI NAP A BÉKÉÉRT. Ferenc pápa felhívására február 23-án, nagyböjt első hetének péntekén ima- és böjti nap a békéért. A felhívás február 4-én hangzott el a déli Angelus elimádkozása után. A szentatya beszédét teljes terjedelmében a Vatikáni Rádió honlapján olvashatják.

ÉJSZAKAI VIRRASZTÁS nagyböjt minden péntekén 22 órától Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-altemplomban szombat reggel 6.30-ig, amely szentmisével ér véget.

NAGYBÖJTI LELKINAPOK. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Egyházközség a nagyböjt idején, március 10-én nőknek, március 17-én férfiaknak szervez lelkinapot Sugásfürdőn 10–19 óráig. A részvételi szándékról a jelzést a plébánia irodájában várják.

Előadás

A Finn Függetlenség 101. évfordulója alkalmából rendez eseménysorozatot a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központja (MKK) sepsiszentgyörgyi irodája. Február 24-én, szombaton 16 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Ari Kupsus galérista, Iszkaszentgyörgy kastélyának kezelője tart előadást Mit csinál egy Finn Magyarországon... címmel. 18 órától a MKK székhelyén Baász Imre grafikus (a Kalevala illusztrátora) születésének 77. évfordulója alkalmából nyílik kamarakiállítás, amelyet Lőrincz Lili művészettörténész méltat.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102, 15 órától) mai programja: 16 órától Fekete Párduc román felirattal; 16.15-től Jöjj el, napfény! magyar szinkronnal; 18 órától A Viszkis román felirattal; 18.30-tól A Pentagon titkai román felirattal és 20.30-tól magyar szinkronnal; 21-től A víz érintése román felirattal.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 8–16 óráig Árkoson (központ); Sepsiszentgyörgyön 26-án, hétfőn 8–14 óráig a Váradi József utcában a Kossuth Lajos és a Horea, Cloşca és Crişan utca közötti részen, a Mihai Viteazul téren a 43-as tömbházban, a könyvtárban, a Park vendéglőben, a művelődési házban, a Gábor Áron téren (duplex 3C és 4B) és a Gesztenye sétány 4-es, 5-ös tömbházában, a fogyasztóvédőknél; Uzonban (központ) hétfőtől szerdáig 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

DRÁMATAGOZATOS FELKÉSZÍTŐ. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a szep­tembertől induló drámaosztályba ma 17 órától a líceum drámatermében. A fiataloknak alkalmuk lesz megismerkedni a drámajátékokkal, és kipróbálhatják a gyakorlati szaktantárgyak egy részét. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.

TAVASZI GOMBÁKRÓL A MÚZEUMBAN. A László Kálmán Gombászegyesület szervezésében február 26-án, hétfőn 17 órától vetített képes előadást tartanak a tavaszi gombákról és a tavalyi gombászév eseményeiről, amelyre várnak minden természetkedvelő családot.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Pro-Sana (telefon: 0367 407 567, 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dona, hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön az Oral Care rendelőben, a Sport utca 3. szám, 1-es tömbház, I. bejárat, 1-es ajtó alatti fogászati rendelőben szombaton és vasárnap 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket. Telefon: 0267 708 465.

Ügyintézés

Az RMDSZ díjmentesen segíti a magyar állampolgárság megszerzését és a regisztrációs folyamatot. A mai kiszállási program: 14.30–16 óráig az erdőfülei általános iskolában; 16.30–18 óráig a bardoci polgármesteri hivatalban; 18.30–20 óráig az olaszteleki általános iskolában; 14.30–16 óráig a martonfalvi tanács épületében; 16.30–18 óráig a márkosfalvi Barabás Miklós Elemi Iskolában; 18.30–20 óráig a dálnoki polgármesteri hivatalban.