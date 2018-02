Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó férj, édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, rokon, kolléga, szomszéd és ismerős, a gyergyóremetei születésű sepsiszentgyörgyi

ÉRSEK BALÁZS

asztalos

életének 67. évében hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2018. február 24-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi református ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4304228

„Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. DEÁK ILONA

(szül. JOÓ)

2018. február 21-én életének 91. évében csendesen elhunyt.

Temetése február

23-án, pénteken 14 órakor lesz a családi háztól az illyefalvi református temetőben.

A gyászoló család

4304205

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bodoki

LUNGU JÁNOS

életének 84. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2018. február 23-án, pénteken 14 órakor lesz a sepsibodoki ravatalozóháztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4304210

Lelkünk mély fájdalmával, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy

özv. RÉTYI JÓZSEFNÉ

szül. NIKA KATALIN

nyugalmazott banki tisztviselő

szíve életének 87. évében 2018. február 22-én türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni, lelkét visszaadta Teremtőjének.

Temetése a katolikus egyház szertatása szerint 2018. február 24-én, szombaton 14 órakor lesz a családi háztól.

Az uzoni református temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló, szerető család

4304211

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünk id. Egermand Árpádnak édesanyja elhunytakor érzett fájdalmában.

Id. Bartók Gergelyné, gyermekei

és azok ­családja

107

A Benedek Elek Napközi Otthon munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Élthes Éva óvónőnek édesanyja elhunytakor.

4304227

Megrendülve búcsúzunk a berecki GYÖRGYJAKAB ­GABRIELLA (szül. TÓTH) osztálytársunktól, és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Kézdivásárhelyi

Elméleti Líceum

1960-as végzősei

4304214

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az árkosi id. TÖRÖK ­ZOLTÁN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4304222

Megemlékezés

Ürességet hagyva maga után, emlékezünk SOÓS LASZLÓRA halálának 4. évfordulóján.

Szerettei

287

Hirtelen elmentél. Számunkra csak a fájdalom maradt. A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kálnoki

TÉGLÁS ÁRONRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4304224

Mély fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi FEKETE LAJOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szívünkben mindig élni fog.

Szerettei

4304225

Szomorú szívvel, halálába bele nem nyugodva emlékezem édesapámra, SOÓS LÁSZLÓRA halálának negyedik évfordulóján.

Lánya, Baba

4304167

Fájó szívvel emlékezünk KISS IDÁRA (szül. BENCZE), aki hat hete távozott szerettei közül. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye

és szerettei

4304172

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentkereszti VINKLER DEZSŐRE halálának 33., valamint VINKLER VILMÁRA halálának első évfordulóján. Akik ismerték és szerették, kegyelettel gondoljanak rájuk.

Szeretteik

4304174

Oly nehéz az élet nélküled, feledni téged soha nem lehet. Kegyelettel, szeretettel emlékezünk KOZÁK VILMOSRA halálának negyedik évfordulóján.

Bánatos özvegye

és szerettei

4304176

Te voltál a jóság és szeretet, téged elfeledni soha-soha nem lehet. Fájó szívvel emlékezünk a középajtai BENKŐ BRIGITTÁRA halálának 34. évfordulóján.

A gyászoló család

4304181

Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. BARNA LÁSZLÓRA halálának tizedik évfordulóján.

Szerettei

4304182

Szomorú az út, mely sírotokhoz vezet, a jó Isten őrködjék pihenésetek felett. Elfelejteni titeket soha nem lehet, csak meg kell tanulni élni nélkületek. Fájó szívvel emlékezünk NYERGES

CSABÁRA halálának 6. hónapjában, valamint NYERGES ISTVÁNRA halálának 16. évfordulóján. Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

A gyászoló család

4304185

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincsen már. Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, szívünkben élni fogsz mindörökre. Kegyelettel emlékezünk id. BARTOS SÁNDORRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4304199

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi PATAKI IMRÉRE halálának tizedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4304212

Vannak pillanatok, amiket nem lehet feledni, bárhol is vagytok, ugyanúgy foglak titeket szeretni. Nézzetek fel bátran, mosolyog az ég is, bennetek mosolygok tovább én is. Tegyétek szívetekre kezeteket, mely szeretettől fényesen ragyog. Érzitek? Itt én örökre veletek maradok. Veletek vagyok, bármit is tesztek, és tudom, ti is velem lesztek. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki KISS ÁGOTA ÉVÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Bánatos szerettei

4303986

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és ez így is marad. Szeretettel emlékezünk a kilyéni JOBB JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4304201